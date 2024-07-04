Ждём санитарно-эпидемиологическую катастрофу? Белгородцы — о ситуации с мусором

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
«Какие меры приняты, чтобы не было санитарно-эпидемиологической катастрофы из-за невывоза мусора?» — интересуется жительница Белгорода. Вместе с тем другие жители региона тоже продолжают оставлять жалобы на невывоз мусора.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в курсе проблемы. Глава региона поблагодарил белгородцев за обращения по теме мусора: по его словам, это позволяет быстрее реагировать.
Вижу, что большое количество обращений. Есть проблема у ЦЭБа с подрядчиком. Крайне безобразная организация работы. Поэтому приходится всем миром решать проблему.
Вячеслав Гладков
Вместе с тем глава региона надеется, что количество жалоб на невывоз мусора снизится «уже к завтрашнему дню».