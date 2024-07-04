Ждём санитарно-эпидемиологическую катастрофу? Белгородцы — о ситуации с мусором

Гладков ответил на претензии белгородцев о невывозе мусора

В соцсетях каждый день белгородцы публикуют обращения о проблеме с вывозом мусора. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что правительство в курсе проблемы: у ЦЭБа до сих пор есть проблема с подрядчиком. Глава региона рассчитывает, что в ближайшее время жалоб станет меньше.