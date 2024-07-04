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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Мусор

Ждём санитарно-эпидемиологическую катастрофу? Белгородцы — о ситуации с мусором

4 июля 2024, 16:30
Фото: 1MI
Мусор

Гладков ответил на претензии белгородцев о невывозе мусора

В соцсетях каждый день белгородцы публикуют обращения о проблеме с вывозом мусора. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что правительство в курсе проблемы: у ЦЭБа до сих пор есть проблема с подрядчиком. Глава региона рассчитывает, что в ближайшее время жалоб станет меньше.
Сюжет
Мусор

«Какие меры приняты, чтобы не было санитарно-эпидемиологической катастрофы из-за невывоза мусора?» — интересуется жительница Белгорода. Вместе с тем другие жители региона тоже продолжают оставлять жалобы на невывоз мусора.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в курсе проблемы. Глава региона поблагодарил белгородцев за обращения по теме мусора: по его словам, это позволяет быстрее реагировать.

Вижу, что большое количество обращений. Есть проблема у ЦЭБа с подрядчиком. Крайне безобразная организация работы. Поэтому приходится всем миром решать проблему.
Вячеслав Гладков

Вместе с тем глава региона надеется, что количество жалоб на невывоз мусора снизится «уже к завтрашнему дню».

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#ЦЭБ
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