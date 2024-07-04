В Белгородской области стало больше выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Губернатор Белгородской области поздравил школьников, которые набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене.
В 2024 году в регионе 75 выпускников получили высший балл на ЕГЭ. В прошлом году таких было 52, а ещё годом ранее — 43. Из всех выпускников, набравших 100 баллов, 49 человек — это ребята из приграничных муниципалитетов.
Глава региона также отметил, что 74% детей из приграничных районов, у которых была возможность не сдавать экзамены, а получить выпускные оценки по текущей успеваемости, отказались от этой возможности и решили участвовать в ЕГЭ.
Напомним, что в 2024 году ЕГЭ по основным дисциплинам не сдали четверо белгородцев.