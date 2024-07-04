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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Награждение белгородских выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

В Белгородской области стало больше выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

4 июля 2024, 12:04
Фото: официальная страница Вячеслава Гладкова в ВК
Награждение белгородских выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

Гладков поздравил белгородских выпускников, набравших «сотки» на ЕГЭ

В этом году 75 выпускников из Белгородской области получили высший балл на Едином государственном экзамене. Глава региона поздравил ребят и отметил рост числа стобалльников в сравнении с предыдущим годом.

Губернатор Белгородской области поздравил школьников, которые набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене.

В 2024 году в регионе 75 выпускников получили высший балл на ЕГЭ. В прошлом году таких было 52, а ещё годом ранее — 43. Из всех выпускников, набравших 100 баллов, 49 человек — это ребята из приграничных муниципалитетов.

Глава региона также отметил, что 74% детей из приграничных районов, у которых была возможность не сдавать экзамены, а получить выпускные оценки по текущей успеваемости, отказались от этой возможности и решили участвовать в ЕГЭ.

Напомним, что в 2024 году ЕГЭ по основным дисциплинам не сдали четверо белгородцев.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Школьники#ЕГЭ#Новости Белгорода#Выпускники#Белгород#Вячеслав Гладков#Стобалльники
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