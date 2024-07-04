В Белгороде вновь пройдёт ярмарка: на том же месте, улицу перекрывать не придётся

Первую после долгой паузы ярмарку в Белгороде провели 29 июня. В тот день продали 4,4 тонны продукции: чаще всего горожане покупали овощи с фруктами. Напомним, что на ярмарке цена килограмма картофеля начиналась от 25 рублей, а черешни — от 270 рублей.