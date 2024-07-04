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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Новую ярмарку анонсировали в Белгороде

В Белгороде вновь пройдёт ярмарка: на том же месте, улицу перекрывать не придётся

4 июля 2024, 13:54
Фото: 1MI

Новую ярмарку анонсировали в Белгороде

Проведут её вновь не на улице Королёва. Работать торговая площадка будет с девяти утра до четырёх часов дня, сообщает мэрия.

В Белгороде вновь собираются провести ярмарку. Пройдёт она в субботу, 6 июля. Место проведения то же — крытая стоянка на минус первом этаже ТРЦ «Мега Гринн». Открыта ярмарка будет с 09:00 до 16:00.

На площадке белгородцы смогут купить мясные и молочные продукты, рыбу, мёд, подсолнечное масло, яйца, фрукты. Предполагается, что это будет продукция крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

Первую после долгой паузы ярмарку в Белгороде провели 29 июня. В тот день продали 4,4 тонны продукции: чаще всего горожане покупали овощи с фруктами. Напомним, что на ярмарке цена килограмма картофеля начиналась от 25 рублей, а черешни — от 270 рублей.

Картошка за 25 рублей и черешня от 270: что и за сколько продавали на ярмарке
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#Город#Белгородская область#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород
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