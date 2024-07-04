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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

«Умные люди об этом думают»: минтранс объяснил тонкости ремонта дороги в Белгороде

«Умные люди об этом думают»: минтранс объяснил тонкости ремонта дороги в Белгороде

4 июля 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
Белгородец задался вопросом: почему на Ротонде в Белгороде реконструируют только одно кольцо, а следующее оставляют, ведь пробка просто может перетечь туда. Сергей Евтушенко, министр транспорта региона, пояснил, что «умные люди» уже обо всём подумали.

На северном выезде из Белгорода начали реконструкцию кругового перекрёстка. Его заменят обычным регулируемым перекрёстком, а также сделают островки безопасности и выделенную полосу.

В прямом эфире региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко объяснил, почему это кольцо ликвидируют, но то, которое находится в этом же месте, но чуть ближе к Белгороду, нет.

«Интересно, а у умных людей не возникла мысль, что есть ещё одно кольцо на Ротонде. В итоге перекрёсток со светофорами упрётся в кольцо, и пробка сдвинется чуть ближе к Белгороду», — спросил обеспокоенный житель Белгорода.

Евтушенко объяснил, что кольцо на Ротонде больше, чем реконструируемое, поэтому проблем не возникнет. Во время проектировки работ делали компьютерное моделирование, где все машины уместились в этих условиях.

«Такие мысли были с самого начала у умных людей, но диаметр кольца на Ротонде в полтора раза больше, чем диаметр кольца на промпарке, соответственно, пропускная способность у кольца выше», — ответил чиновник.

Закончил ответ на вопрос министр фразой: «Поверьте, умные люди об этом думают».

Также чиновник заверил, что в следующих этапах реконструкции из новых застроенных районов Северного будут проводить новые выезды в Белгород, чтобы минимизировать нагрузку на участок на Ротонде.

Автомобильную дорогу от Спутника до Ротонды реконструируют
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#Алёна Мальцева#Общество#Светофоры#Минтранс#Ремонт дороги#Реконструкция#Пробки#Белгород#Проектирование
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