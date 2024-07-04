«Умные люди об этом думают»: минтранс объяснил тонкости ремонта дороги в Белгороде

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
На северном выезде из Белгорода начали реконструкцию кругового перекрёстка. Его заменят обычным регулируемым перекрёстком, а также сделают островки безопасности и выделенную полосу.
В прямом эфире региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко объяснил, почему это кольцо ликвидируют, но то, которое находится в этом же месте, но чуть ближе к Белгороду, нет.
«Интересно, а у умных людей не возникла мысль, что есть ещё одно кольцо на Ротонде. В итоге перекрёсток со светофорами упрётся в кольцо, и пробка сдвинется чуть ближе к Белгороду», — спросил обеспокоенный житель Белгорода.
Евтушенко объяснил, что кольцо на Ротонде больше, чем реконструируемое, поэтому проблем не возникнет. Во время проектировки работ делали компьютерное моделирование, где все машины уместились в этих условиях.
«Такие мысли были с самого начала у умных людей, но диаметр кольца на Ротонде в полтора раза больше, чем диаметр кольца на промпарке, соответственно, пропускная способность у кольца выше», — ответил чиновник.
Закончил ответ на вопрос министр фразой: «Поверьте, умные люди об этом думают».
Также чиновник заверил, что в следующих этапах реконструкции из новых застроенных районов Северного будут проводить новые выезды в Белгород, чтобы минимизировать нагрузку на участок на Ротонде.