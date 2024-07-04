Спустя 16 лет: под Сочи исправят ошибку в табличке в названии белгородского города

Журналисты Бел.Ру выяснили, кто установил монумент и когда исправят ошибку. В администрации Лазаревского внутригородского района нам ответили, что скульптура «Добрый Ангел Мира» расположена на площади перед зданием МБУК города Сочи «Лазаревский РЦНК им. КС. Мазлумяна». Её установили 23 сентября 2008 года и приняли на баланс Лазаревского РЦНК им. КС. Мазлумяна на безвозмездной основе от благотворительного фонда из Москвы «Меценаты столетия».