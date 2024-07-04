Спустя 16 лет: под Сочи исправят ошибку в табличке в названии белгородского города

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Старооскольцы приехали отдыхать в Лазаревское Краснодарского края и, гуляя по центру национальных культур, заметили на композиции «Добрый Ангел Мира» упоминание белгородского Грайворона. Однако название там написано с ошибкой — город превратился в «Гайворон».
Журналисты Бел.Ру выяснили, кто установил монумент и когда исправят ошибку. В администрации Лазаревского внутригородского района нам ответили, что скульптура «Добрый Ангел Мира» расположена на площади перед зданием МБУК города Сочи «Лазаревский РЦНК им. КС. Мазлумяна». Её установили 23 сентября 2008 года и приняли на баланс Лазаревского РЦНК им. КС. Мазлумяна на безвозмездной основе от благотворительного фонда из Москвы «Меценаты столетия».
Благоустройство территории, прилегающей к МБУК и скульптуры «Добрый Ангел Мира», проводилось за счёт средств социальных партнёров.
Что касается ошибки в наименовании Грайворона, информацию об этом направили в подрядную организацию. Ошибку планируют устранить до 15 июля текущего года.