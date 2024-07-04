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«Просим потерпеть»: белгородцам ответили на жалобы о пробках из-за ремонта кольца

«Просим потерпеть»: белгородцам ответили на жалобы о пробках из-за ремонта кольца

4 июля 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы продолжают жаловаться на пробки из-за реконструкции кольца на Ротонде. Министр транспорта Сергей Евтушенко предложил жителям потерпеть.

В прямом эфире регионального министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Евтушенко ответил на вопросы белгородцев. Один из таких касался реконструируемого кругового перекрёстка на автодороге Спутник — улица Сумская — улица Чичерина — Ротонда.

Сейчас специалисты приступили к первому этапу работ на кольце Ротонда. Движение автомобилей разрешили только на трёх полосах с реверсивным движением. Утром — две полосы в сторону Белгорода, а одна в Северный, вечером — наоборот.

Одна из основных жалоб жителей — это пробки, которые возникли из-за строительных работ.

«Реконструкция участка дороги в районе Ротонды — настоящее издевательство. Целый день пробка. Ни на работу, ни с работы. В самое подходящее время затеяли. Молодцы!» — зачитал жалобу белгородки чиновник. Женщина спросила, могут ли ускориться специалисты.

Министр ответил, что откладывать эту реконструкцию уже нельзя, потому что ситуация усугублялась, а количество автомобилей и другого транспорта только росло.

«За короткий период реконструкцию сделать невозможно. Поэтому просим потерпеть. Бросать дорожные дела из-за ситуации тоже не совсем правильно, потому что дальше будет ещё хуже», — ответил Евтушенко.

Напомним, что ранее белгородцы уже жаловались на пробки в этом месте и даже заставали в заторах ракетные опасности. Тогда губернатор Вячеслав Гладков ответил, что оперативная обстановка — это не причина прекращать работы.

«Если вы скажете, что должны прекратиться капитальные ремонты, стройки, я не соглашусь с вами. Тогда какой смысл находиться в области, какой смысл работать? Мы все зарастём грязью, и развития не будет никакого. Обстановка крайне сложная», — ответил в эфире глава регионального правительства.
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#Алёна Мальцева#Общество#Автомобили#Движение#Ремонт#Транспорт#Реконструкция#Пробки#Ситуация#Жалобы#Кольцо#Белгород
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