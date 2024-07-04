«Просим потерпеть»: белгородцам ответили на жалобы о пробках из-за ремонта кольца

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В прямом эфире регионального министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Евтушенко ответил на вопросы белгородцев. Один из таких касался реконструируемого кругового перекрёстка на автодороге Спутник — улица Сумская — улица Чичерина — Ротонда.
Сейчас специалисты приступили к первому этапу работ на кольце Ротонда. Движение автомобилей разрешили только на трёх полосах с реверсивным движением. Утром — две полосы в сторону Белгорода, а одна в Северный, вечером — наоборот.
Одна из основных жалоб жителей — это пробки, которые возникли из-за строительных работ.
«Реконструкция участка дороги в районе Ротонды — настоящее издевательство. Целый день пробка. Ни на работу, ни с работы. В самое подходящее время затеяли. Молодцы!» — зачитал жалобу белгородки чиновник. Женщина спросила, могут ли ускориться специалисты.
Министр ответил, что откладывать эту реконструкцию уже нельзя, потому что ситуация усугублялась, а количество автомобилей и другого транспорта только росло.
«За короткий период реконструкцию сделать невозможно. Поэтому просим потерпеть. Бросать дорожные дела из-за ситуации тоже не совсем правильно, потому что дальше будет ещё хуже», — ответил Евтушенко.
Напомним, что ранее белгородцы уже жаловались на пробки в этом месте и даже заставали в заторах ракетные опасности. Тогда губернатор Вячеслав Гладков ответил, что оперативная обстановка — это не причина прекращать работы.
«Если вы скажете, что должны прекратиться капитальные ремонты, стройки, я не соглашусь с вами. Тогда какой смысл находиться в области, какой смысл работать? Мы все зарастём грязью, и развития не будет никакого. Обстановка крайне сложная», — ответил в эфире глава регионального правительства.