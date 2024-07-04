Подведены итоги программы льготной ипотеки по господдержке-2020

Наибольший объем продаж пришелся на 2023 год — почти 30% от суммы сделок за все время работы. В то же время в первом полугодии 2024 года спрос заемщиков вырос почти вдвое к сопоставимому периоду 2023 года. Это связано как с высокими ставками по рыночной ипотеке, так и с завершением господдержки-2020, стимулировавшей россиян не откладывать покупку квартиры в новостройке «до лучших времен» и поспешить получить льготный кредит до конца июня.