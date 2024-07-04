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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Укрытие

Названы сроки установки новых модульных укрытий для безопасности белгородцев

4 июля 2024, 06:33
Фото: bel.ru
Укрытие

В Белгородской области поставят ещё 312 модульных укрытий

Обойдутся они в 100 млн рублей. Установить их должны в течение лета. В июне–июле, напомнил губернатор Вячеслав Гладков, поставили уже более 200 таких конструкций.

В Белгородской области установят ещё 312 модульных конструкций. Это будет стоить 100 млн рублей. Установить новые укрытия должны в июле и августе.

Защитные капсулы помогают переждать ракетную опасность. Только за июнь и июль установили более 240 защитных конструкций.

Напомним, что в Белгороде насчитывается более 470 таких капсул. Подземными укрытиями хотят оборудовать беговую дорожку в Сосновке. Однако есть и те места, где поставить укрытие технически невозможно — например, на платформах ж/д вокзала.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Укрытия
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