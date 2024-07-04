Названы сроки установки новых модульных укрытий для безопасности белгородцев

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Белгородской области установят ещё 312 модульных конструкций. Это будет стоить 100 млн рублей. Установить новые укрытия должны в июле и августе.
Защитные капсулы помогают переждать ракетную опасность. Только за июнь и июль установили более 240 защитных конструкций.
Напомним, что в Белгороде насчитывается более 470 таких капсул. Подземными укрытиями хотят оборудовать беговую дорожку в Сосновке. Однако есть и те места, где поставить укрытие технически невозможно — например, на платформах ж/д вокзала.