КМСП: Госкомпании РФ купили у самозанятых товаров и услуг на 4,5 млрд рублей с начала

Также он отметил самые популярные категории закупок у самозанятых. Наибольшее количество средств госкомпании потратили на услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). На втором месте оказались услуги в сфере творчества и искусства (310 млн рублей), за ними следуют научные и технические услуги (280 млн рублей). Маркетинговые услуги от самозанятых обошлись в 270 миллионов рублей, а строительные услуги — в 260 миллионов рублей.