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КМСП: Госкомпании РФ купили у самозанятых товаров и услуг на 4,5 млрд рублей с начала

КМСП: Госкомпании РФ купили у самозанятых товаров и услуг на 4,5 млрд рублей с начала

4 июля 2024, 09:19
Фото: 1MI
Согласно данным АО «Корпорация МСП» (КМСП), за первые шесть месяцев 2024 года крупные компании с государственным участием приобрели у самозанятых товаров и услуг на сумму 4,5 миллиарда рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич сообщил, что количество самозанятых поставщиков увеличилось на 25%, достигнув более пяти тысяч человек, передает iz.ru.

Также он отметил самые популярные категории закупок у самозанятых. Наибольшее количество средств госкомпании потратили на услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). На втором месте оказались услуги в сфере творчества и искусства (310 млн рублей), за ними следуют научные и технические услуги (280 млн рублей). Маркетинговые услуги от самозанятых обошлись в 270 миллионов рублей, а строительные услуги — в 260 миллионов рублей.

За этот период больше всего закупок у самозанятых зафиксировано в Курской области (840 млн рублей), Москве (790 млн рублей) и Подмосковье (310 млн рублей).

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