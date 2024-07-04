КМСП: Госкомпании РФ купили у самозанятых товаров и услуг на 4,5 млрд рублей с начала

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич сообщил, что количество самозанятых поставщиков увеличилось на 25%, достигнув более пяти тысяч человек, передает iz.ru.
Также он отметил самые популярные категории закупок у самозанятых. Наибольшее количество средств госкомпании потратили на услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). На втором месте оказались услуги в сфере творчества и искусства (310 млн рублей), за ними следуют научные и технические услуги (280 млн рублей). Маркетинговые услуги от самозанятых обошлись в 270 миллионов рублей, а строительные услуги — в 260 миллионов рублей.
За этот период больше всего закупок у самозанятых зафиксировано в Курской области (840 млн рублей), Москве (790 млн рублей) и Подмосковье (310 млн рублей).