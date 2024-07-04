Как спорт в детстве влияет на депрессию и тревогу во взрослом возрасте?

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Sociology of Sport Journal. Для изучения использованы данные опроса, проведённого среди 3931 взрослого человека. Они отвечали на вопросы о своей спортивной активности в детстве и проявлениях тревоги и депрессии в настоящее время.
Люди, которые регулярно занимались спортом, реже испытывали депрессивные и тревожные симптомы по сравнению с другими. Те, кто бросил занятия спортом, демонстрировали наименее благополучное психическое состояние, а у никогда не занимавшихся спортом это было на среднем уровне.
Учёные отмечают, что у большинства участников исследования не отмечалось клинических признаков депрессии или тревоги. Различия между этими тремя группами были скромными, хотя и имели статистическую значимость.
Наиболее распространёнными причинами прекращения спорта стали утрата удовольствия и ощущение недостаточности результатов.
Учёные отмечают, что взрослые могут помочь детям создать позитивную спортивную среду, чтобы они не теряли интереса. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность во время занятий. Кроме того, по мнению авторов исследования, следует уменьшить упор на результаты, чтобы дети не теряли интерес и не чувствовали себя недостаточно успешными.