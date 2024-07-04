Как спорт в детстве влияет на депрессию и тревогу во взрослом возрасте?

Учёные отмечают, что взрослые могут помочь детям создать позитивную спортивную среду, чтобы они не теряли интереса. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность во время занятий. Кроме того, по мнению авторов исследования, следует уменьшить упор на результаты, чтобы дети не теряли интерес и не чувствовали себя недостаточно успешными.