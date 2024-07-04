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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Спорт

Как спорт в детстве влияет на депрессию и тревогу во взрослом возрасте?

4 июля 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Спорт

Учёные выявили связь между занятиями спортом в детстве и психическим здоровьем

Свежее исследование показало, что взрослые, которые активно занимались спортом в возрасте до 18 лет, реже сталкиваются с признаками тревоги и депрессии. В отличие от них, люди, прекратившие физическую активность по каким-то причинам, имеют проблемы с психикой, пишет «Новая Хакасия».

Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Sociology of Sport Journal. Для изучения использованы данные опроса, проведённого среди 3931 взрослого человека. Они отвечали на вопросы о своей спортивной активности в детстве и проявлениях тревоги и депрессии в настоящее время.

Люди, которые регулярно занимались спортом, реже испытывали депрессивные и тревожные симптомы по сравнению с другими. Те, кто бросил занятия спортом, демонстрировали наименее благополучное психическое состояние, а у никогда не занимавшихся спортом это было на среднем уровне.

Учёные отмечают, что у большинства участников исследования не отмечалось клинических признаков депрессии или тревоги. Различия между этими тремя группами были скромными, хотя и имели статистическую значимость.

Наиболее распространёнными причинами прекращения спорта стали утрата удовольствия и ощущение недостаточности результатов.

Учёные отмечают, что взрослые могут помочь детям создать позитивную спортивную среду, чтобы они не теряли интереса. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность во время занятий. Кроме того, по мнению авторов исследования, следует уменьшить упор на результаты, чтобы дети не теряли интерес и не чувствовали себя недостаточно успешными.

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