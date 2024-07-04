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«Главрыбвод» расчистил Гудийскую протоку, помогая сохранить экологию Дагестана

«Главрыбвод» расчистил Гудийскую протоку, помогая сохранить экологию Дагестана

4 июля 2024, 18:50
Фото: Пресс-центр ФГБУ Главрыбвод
Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы ФГБУ «Главрыбвод» являются крупнейшими из существующих в Дагестане нерестилищ водных биологических ресурсов.

Водообеспечение водоемов осуществляется через Гудийскую протоку реки Терек, а водозабор из нее происходит по Зенковскому, Ждановскому и Сиражудиновскому каналам. Эти каналы находятся в ведении Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод». В результате крупного паводка, который случился на реке Терек в июле 2016 года, произошло почти полное заиление перечисленных каналов.

Как сообщает kp.ru, Терско-Каспийский филиал работал над расчисткой этих каналов в течение пяти последних лет. Работникам удалось расчистить более 1 млн куб. м грунта, но этого оказалось недостаточно для обеспечения полного заполнения водоемов.

В июне 2021 года Росрыболовство при участии представителей органов власти Республики Дагестан приняло решение частично расчистить Гудийскую протоку Терека для нормализации водообеспечения нерестово-выростных водоемов.

Согласно заявлению первого замначальника Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омара Микаилова, Гудийскую протоку расчищали от ее начала до водозаборных сооружений трех водопитающих каналов — на участке протяженностью 11,3 км. В процессе проведенных работ было изъято порядка 800 тыс. куб. м ила. Для расчистки протоки привлекли множество единиц спецтехники: 12 экскаваторов, 25 самосвалов и 3 бульдозера. В результате были выбраны колоссальные объемы грунта и построен канал, протянувшийся от начала Шавинского разлива до последнего водозаборного сооружения. Длина канала, который обеспечивает пропуск 75 куб. м/сек. воды, составила порядка 11 км, его ширина на различных участках колеблется в пределах 25 — 51 метра, а высота составляет около 1,5 — 2 м.

Работы по расчистке Гудийской протоки реки Терек благополучно подошли к концу. Вода стремительно наполняет каналы, а они несут ее к нерестово-выростным водоемам. Используя мелиоративные технологии, специалисты филиала восстановили водоснабжение и нормативное гидрологическое состояние Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, сохранив тем самым ценный воспроизводственный участок.

«С учетом масштаба негативного воздействия на экосистему из-за полного высыхания каналов и обмеления водоемов решена критически важная для региона природоохранная задача», — заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Эксперты уверены, что мелиоративные работы на водных объектах должны осуществляться систематически и на постоянной основе. Это поможет быстро и практически полностью восстановить нормальное состояние водных биоресурсов нашей страны и повысить эффективность проводимых работ.

#Общество
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