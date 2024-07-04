«Главрыбвод» расчистил Гудийскую протоку, помогая сохранить экологию Дагестана

Согласно заявлению первого замначальника Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омара Микаилова, Гудийскую протоку расчищали от ее начала до водозаборных сооружений трех водопитающих каналов — на участке протяженностью 11,3 км. В процессе проведенных работ было изъято порядка 800 тыс. куб. м ила. Для расчистки протоки привлекли множество единиц спецтехники: 12 экскаваторов, 25 самосвалов и 3 бульдозера. В результате были выбраны колоссальные объемы грунта и построен канал, протянувшийся от начала Шавинского разлива до последнего водозаборного сооружения. Длина канала, который обеспечивает пропуск 75 куб. м/сек. воды, составила порядка 11 км, его ширина на различных участках колеблется в пределах 25 — 51 метра, а высота составляет около 1,5 — 2 м.