Фестиваль «Толстой» состоится в «Ясной Поляне»

«Уникальность фестиваля „Толстой“ — в его многогранности и разнообразии программы. Каждый спектакль, лекция или мастер-класс помогает под новым углом посмотреть на хрестоматийные произведения великого автора. Его работы словно оживают, а сам Лев Толстой становится ближе и понятнее. Поддерживая проведение фестиваля, мы ценим его семейный формат и большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для детей», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.