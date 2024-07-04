bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Робот-неваляшка

Двухколёсный боец «Неваляшка» составит компанию божьей коровке на «Битве роботов»

4 июля 2024, 12:42
Фото: сообщество минцифры Белгородской области в ВК
Робот-неваляшка

Белгородцы представят на «Битве роботов» носорога, неваляшку и божью коровку

Белгородские команды роботостроителей представят на международном чемпионате «Битва роботов» механического «Носорога», боевую божью коровку, бойца «Неваляшку» и робота «Вакуум». Подробности рассказали в минцифры Белгородской области.

Четыре белгородские команды робототехников отправятся на Международный чемпионат «Битва роботов». Ребята представят область в категории 110-килограммовых роботов.

Для справки: «Битва роботов» — международная площадка для любителей роботехники, на которой технологи-энтузиасты могут представить своих роботов и сразиться за общий призовой фонд 6,6 млн рублей. С этого года соревнования проходят в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов».

Сборная инженеров БГТУ им. В. Г. Шухова Shukhov Cyber Team отправит на турнир прошлогоднего участника — «Носорога». Команда «Энтропия» специально для чемпионата собирает робота «Вакуум».

Также за звание победителя будет сражаться двухколёсный боец «Неваляшка», которого собрали ребята из RUBOTs. А старооскольская Oscol Robotics отправит на арену боевую божью-коровку «Аномалию».

Ранее мы уже писали об «Аномалии». Робот-насекомое перемещается на шести лапах и атакует головой.

«Носорог» от Shukhov Cyber Team«Носорог» от Shukhov Cyber Team
Боевая божья коровка от Oscol RoboticsБоевая божья коровка от Oscol Robotics
Боец «Неваляшка» от RUBOTsБоец «Неваляшка» от RUBOTs
«Носорог» от Shukhov Cyber Team
Фото: сообщество минцифры Белгородской области в ВК
Атакует головой: белгородские инженеры представили боевую божью коровку
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские учёные создали робота, который поможет шахтёрам в их работеРобота-пекаря из Шебекино показали на выставке «Россия» в Москве«Робот-водолаз»: изобретение, которое изменит технологии подводных работ
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Чемпионат#Новости Белгорода#Роботы#Робототехника#Белгород#Битва роботов#Неваляшка
Подпишитесь
«Чудом остались живы». Житель Грайворона показал снаряд «Града», прилетевший в дом
Сегодня, 14:58
Задержана преступная группа белгородских врачей, они нанесли ущерб в 1,5 млрд рублей
Сегодня, 11:48
Спустя 16 лет: под Сочи исправят ошибку в табличке в названии белгородского города
Сегодня, 14:46
Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусах
Сегодня, 14:20
Библиотека и стильный декор: особенности весеннего квартала «Сирень» в Белгороде
Сегодня, 07:50
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11