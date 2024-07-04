Двухколёсный боец «Неваляшка» составит компанию божьей коровке на «Битве роботов»

Для справки: «Битва роботов» — международная площадка для любителей роботехники, на которой технологи-энтузиасты могут представить своих роботов и сразиться за общий призовой фонд 6,6 млн рублей. С этого года соревнования проходят в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов».