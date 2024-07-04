Двухколёсный боец «Неваляшка» составит компанию божьей коровке на «Битве роботов»

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Четыре белгородские команды робототехников отправятся на Международный чемпионат «Битва роботов». Ребята представят область в категории 110-килограммовых роботов.
Для справки: «Битва роботов» — международная площадка для любителей роботехники, на которой технологи-энтузиасты могут представить своих роботов и сразиться за общий призовой фонд 6,6 млн рублей. С этого года соревнования проходят в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов».
Сборная инженеров БГТУ им. В. Г. Шухова Shukhov Cyber Team отправит на турнир прошлогоднего участника — «Носорога». Команда «Энтропия» специально для чемпионата собирает робота «Вакуум».
Также за звание победителя будет сражаться двухколёсный боец «Неваляшка», которого собрали ребята из RUBOTs. А старооскольская Oscol Robotics отправит на арену боевую божью-коровку «Аномалию».
Ранее мы уже писали об «Аномалии». Робот-насекомое перемещается на шести лапах и атакует головой.