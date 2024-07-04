bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Водка

Что будет, если пить водку каждый день, и какая доза считается смертельной?

4 июля 2024, 07:36
Фото: 1MI
Водка

Медики напомнили об опасности ежедневного употребления водки

Что случится, если пить водку ежедневно? Очевидно, что это не принесёт ничего хорошего. Однако есть мнение, будто одна рюмка водки во время обеда или ужина не повредит. Так ли это и какое количество можно употреблять безопасно для организма, разбирались «Новые известия».

Уже через месяц такой практики работа мозга начнёт ухудшаться. Появятся трудности с запоминанием, которые сложно исправить, сообщает Александр Умнов — преподаватель фундаментальных медицинских дисциплин на медицинском факультете Государственного университета просвещения.

Спустя несколько месяцев человек столкнётся с проблемами психики. В дальнейшем следует ожидать нарушений речи, слуха, зрения, а также потери координации движений. У постоянно пьющего человека возникнут сильные мигрени. Риск образования тромбов и инсультов значительно возрастает.

Одной-двух рюмок при таком образе жизни будет уже недостаточно. Организм потребует больше. Это связано с нарушением дофаминовой и гормональной систем, поясняет Александр Умнов.

Работа сердца также будет нарушена: у тех, кто пьёт, учащается сердцебиение, подскакивает давление. Дыхание становится нерегулярным, сердцебиение нарушается.

Через полгода такого образа жизни начинается постепенное поражение печени и желудочно-кишечного тракта. Этанол вызывает ожоги на стенках желудка и кишечника, что приводит к язвам. Появляется цирроз печени. Организм уже не способен избавляться от такого большого количества токсинов.

Смертельной дозой водки для человека будет выпитый литр за один час, говорит Александр Умнов. Тем не менее это обобщённые показатели, говорит нарколог Сергей Нурисламов. По его словам, каждый человек имеет свою собственную смертельную дозу алкоголя. Например, для человека небольшого роста с весом 40-50 кг один литр водки будет смертельным уже в течение ближайших 40-50 минут, говорит медик.

Относительно безопасной дозы алкоголя для организма человека не существует, говорит Ольга Шуппо — основатель сети клиник Grand Clinic. Даже незначительное, но регулярное употребление этанола может привести к зависимости от алкоголя, отмечает она.

Сергей Нурисламов предлагает вовсе отказаться от алкоголя. Однако, если есть повод для тоста, можно выпить совсем чуть-чуть. «Если вы чувствуете себя нормально, не теряете контроль над своим телом, если это бокал улучшает ваше настроение, этого достаточно», — предупреждает медик.

На деньги от продажи водки «Хортица» могли совершать теракты в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспатент и белгородская компания судились из-за торгового знака водкиПьяный белгородец угрожал убить своих малолетних детей из-за пропавшей бутылки водкиДепутат Госдумы предложил не продавать водку в жару
#Общество#Алкоголь#Водка
Подпишитесь
На въезде в Белгород затеяли ремонт: что будет после и что происходит с пробками?
Сегодня, 09:02
Гладков показал, что ещё раздадут белгородцам, помимо огнетушителей
Сегодня, 10:02
Почему на автовокзале в Белгороде нельзя провожать родственников до автобуса?
Сегодня, 07:23
«Скоро перчатки носить будем»: белгородцев просят покупать расходники в больницу
Сегодня, 08:18
При атаке БПЛА на авто белгородцев пострадали четверо, один из них — ребёнок
Сегодня, 07:53
Библиотека и стильный декор: особенности весеннего квартала «Сирень» в Белгороде
Сегодня, 07:50