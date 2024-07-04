Что будет, если пить водку каждый день, и какая доза считается смертельной?

Смертельной дозой водки для человека будет выпитый литр за один час, говорит Александр Умнов. Тем не менее это обобщённые показатели, говорит нарколог Сергей Нурисламов. По его словам, каждый человек имеет свою собственную смертельную дозу алкоголя. Например, для человека небольшого роста с весом 40-50 кг один литр водки будет смертельным уже в течение ближайших 40-50 минут, говорит медик.