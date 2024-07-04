Что будет, если пить водку каждый день, и какая доза считается смертельной?

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Уже через месяц такой практики работа мозга начнёт ухудшаться. Появятся трудности с запоминанием, которые сложно исправить, сообщает Александр Умнов — преподаватель фундаментальных медицинских дисциплин на медицинском факультете Государственного университета просвещения.
Спустя несколько месяцев человек столкнётся с проблемами психики. В дальнейшем следует ожидать нарушений речи, слуха, зрения, а также потери координации движений. У постоянно пьющего человека возникнут сильные мигрени. Риск образования тромбов и инсультов значительно возрастает.
Одной-двух рюмок при таком образе жизни будет уже недостаточно. Организм потребует больше. Это связано с нарушением дофаминовой и гормональной систем, поясняет Александр Умнов.
Работа сердца также будет нарушена: у тех, кто пьёт, учащается сердцебиение, подскакивает давление. Дыхание становится нерегулярным, сердцебиение нарушается.
Через полгода такого образа жизни начинается постепенное поражение печени и желудочно-кишечного тракта. Этанол вызывает ожоги на стенках желудка и кишечника, что приводит к язвам. Появляется цирроз печени. Организм уже не способен избавляться от такого большого количества токсинов.
Смертельной дозой водки для человека будет выпитый литр за один час, говорит Александр Умнов. Тем не менее это обобщённые показатели, говорит нарколог Сергей Нурисламов. По его словам, каждый человек имеет свою собственную смертельную дозу алкоголя. Например, для человека небольшого роста с весом 40-50 кг один литр водки будет смертельным уже в течение ближайших 40-50 минут, говорит медик.
Относительно безопасной дозы алкоголя для организма человека не существует, говорит Ольга Шуппо — основатель сети клиник Grand Clinic. Даже незначительное, но регулярное употребление этанола может привести к зависимости от алкоголя, отмечает она.
Сергей Нурисламов предлагает вовсе отказаться от алкоголя. Однако, если есть повод для тоста, можно выпить совсем чуть-чуть. «Если вы чувствуете себя нормально, не теряете контроль над своим телом, если это бокал улучшает ваше настроение, этого достаточно», — предупреждает медик.