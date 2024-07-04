Библиотека и стильный декор: особенности весеннего квартала «Сирень» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Покупателей недвижимости всё чаще волнуют вопросы, связанные с инфраструктурой, обустройством придомовой территории, её безопасностью и эффективностью. Девелоперы улавливают эту тенденцию, и недвижимость дополняется сопутствующими зонами, зелёными пространствами и другими бонусами, нацеленными на то, чтобы отличить их предложения от других и привлечь покупателей.
Новый весенний квартал «Сирень», который появится в Белгороде, не похож на другие. Ведь «Специализированный застройщик „Основа“», который возводит жилой комплекс, избегает штампов и предлагает новые решения, уделяя огромное внимание деталям, будь то отделка фасада, дизайн холла или логистика внутреннего пространства.
Весенний квартал «Сирень» появится в микрорайоне Новая жизнь около Ботанического сада. Жилой комплекс состоит из двух пятиэтажных домов (по два подъезда). На этаже будет восемь квартир — по четыре с обеих сторон.
Отличие комплекса от других — наличие планировок общей площадью от 27,7 до 50,7 «квадратов», которые разработаны для жителей с разными потребностями. Квартиры отлично подойдут как для соло-жильцов, так и для молодых семей или семей с детьми.
Что касается архитектуры квартала, она совместила в себе традиции и современные тенденции. Благодаря оригинальной геометрии фасадов с модной подсветкой здания ярко выделяются среди городской застройки своим стильным дизайном и уютной атмосферой.
К итоговому облику гармонично вписаны вентиляционные короба, которые не нарушают целостность фасада, а становятся дополнительным элементом декора.
Застройщик также уделил внимание коммерческим помещениям — на первых этажах зданий предусмотрены магазины и сервисы первой необходимости.
Особенностью жилого комплекса являются инженерные решения. Прочный свайный фундамент с железобетонными перекрытиями прослужит более 100 лет, а монолитное строение с каменными стенами сохранит прохладу летом и тепло зимой. Такая энергоэффективность помогает экономить на коммунальных платежах.
Повышенную безопасность здания обеспечивают негорючие материалы, используемые для стен, а также базальтовый утеплитель под декоративным фасадом. Внутренние перегородки выполнены из газобетона, что обеспечивает не только долговечность, но и хорошую звукоизоляцию.
Прозрачные входы домов находятся на уровне земли, что удобно и безопасно для всех жителей. Благодаря витражным окнам первых этажей в помещения подаётся много света, что визуально расширяет пространство и делает его более светлым.
Общественные пространства выполнены из долговечных материалов натуральных оттенков, что обеспечивает сохранность внешнего вида на долгие годы. Подъезды оформлены в стиле общественных холлов: высокие потолки, зеркала, библиотека, стильный декор и растения.
Для хранения колясок, велосипедов и других спортивных снарядов предусмотрены отдельные помещения. На каждом этаже также есть изолированные холлы для хранения крупногабаритного инвентаря, что позволяет освободить место в квартире.
Срок сдачи «Сирени» — второй квартал 2025 года. Телефон отдела продаж: +7 (4722) 99-75-75. Онлайн заявка.