Библиотека и стильный декор: особенности весеннего квартала «Сирень» в Белгороде

Покупателей недвижимости всё чаще волнуют вопросы, связанные с инфраструктурой, обустройством придомовой территории, её безопасностью и эффективностью. Девелоперы улавливают эту тенденцию, и недвижимость дополняется сопутствующими зонами, зелёными пространствами и другими бонусами, нацеленными на то, чтобы отличить их предложения от других и привлечь покупателей.