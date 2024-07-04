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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусах

Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусах

4 июля 2024, 14:20
Фото: 1MI
Жара в Белгороде бьёт все температурные рекорды, но не во всех автобусах есть кондиционеры. Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко ответил на жалобы пассажиров общественного транспорта во время прямого эфира.

На прямом эфире министра автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергея Евтушенко прозвучала жалоба пассажирки на неработающие в автобусах кондиционеры.

«Просто невыносимо ехать в жару +33 без кондиционера полчаса от нижней остановки Северный до ротонды», — посетовала Анастасия.

Чиновник в очередной раз напомнил, что кондиционеры установлены только в больших белых автобусах компании ЕТК. Остальной транспорт не оборудован кондиционерами, и на данный момент нет технической возможности установить их.

Максимально они [автобусы с кондиционерами] не смогут охватить все маршруты. Но пока на сегодня реалии такие. Если вы едете в автобусе с кондиционером и он не работает, то просим эту информацию сообщать либо диспетчеру ЕТК, либо нашему министерству, либо нашему оператору, который отвечает за организацию перевозки.
Сергей Евтушенко

Напомним, что недавно белгородцев возмутили старые автобусы на маршрутах.

Скоро сыпаться будут? Белгородцев возмутили старые автобусы на маршрутах
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#Валерия Колесникова#Общество#Жара#Автобусы#Новости Белгорода#Жалобы#Сергей евтушенко#Белгород#Кондиционеры
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