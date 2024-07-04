Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусах

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На прямом эфире министра автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергея Евтушенко прозвучала жалоба пассажирки на неработающие в автобусах кондиционеры.
«Просто невыносимо ехать в жару +33 без кондиционера полчаса от нижней остановки Северный до ротонды», — посетовала Анастасия.
Чиновник в очередной раз напомнил, что кондиционеры установлены только в больших белых автобусах компании ЕТК. Остальной транспорт не оборудован кондиционерами, и на данный момент нет технической возможности установить их.
Максимально они [автобусы с кондиционерами] не смогут охватить все маршруты. Но пока на сегодня реалии такие. Если вы едете в автобусе с кондиционером и он не работает, то просим эту информацию сообщать либо диспетчеру ЕТК, либо нашему министерству, либо нашему оператору, который отвечает за организацию перевозки.
Сергей Евтушенко
Напомним, что недавно белгородцев возмутили старые автобусы на маршрутах.