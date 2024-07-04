Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусах

Жара в Белгороде бьёт все температурные рекорды, но не во всех автобусах есть кондиционеры. Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко ответил на жалобы пассажиров общественного транспорта во время прямого эфира.

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