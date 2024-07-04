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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Богдан Клименко

Белгородский рэпер, осуждённый за убийство, вернулся с СВО и хочет «веселить толпу»

4 июля 2024, 13:15
Фото: кадр из клипа Богдана Клименко
Богдан Клименко

Осуждённый белгородский рэпер вернулся с травмами с СВО и решил заняться музыкой

Рэпера Богдана Клименко из Старого Оскола, который в 2010 году выпускал треки под псевдонимом Million a.k.a KLIM, в 2019 осудили за жестокое убийство. В 2023-м Клименко ушёл на СВО. Недавно, получив серьёзные ранения в зоне боевых действий, рэпер вернулся домой, пишет «Подъём».

Рэпера Million a.k.a KLIM, чьё настоящее имя — Богдан Клименко, из Старого Оскола в 2019 году посадили на девять лет за жестокое убийство своего знакомого. По версии следствия, Клименко избил потерпевшего, а затем пытал током и поджигал с помощью дихлофоса и зажигалки.

В 2023 году он отправился на СВО, потому что решил «принять участие в историческом событии и искупить совершённые ошибки», пишет издание. В зоне боевых действий машина, на которой ехал рэпер, подорвалась на танковой мине. Ему выбило глаз, во второй попали осколки, оторвало часть руки и повредило ногу. Сейчас, как утверждает Клименко, у него первая группа инвалидности.

После возвращения домой рэпер решил продолжить заниматься музыкой, только уже под другим псевдонимом — ANGELULITZ. Он добавил, что будет, как и раньше, «веселить толпу».

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