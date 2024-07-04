Белгородский рэпер, осуждённый за убийство, вернулся с СВО и хочет «веселить толпу»

В 2023 году он отправился на СВО, потому что решил «принять участие в историческом событии и искупить совершённые ошибки», пишет издание. В зоне боевых действий машина, на которой ехал рэпер, подорвалась на танковой мине. Ему выбило глаз, во второй попали осколки, оторвало часть руки и повредило ногу. Сейчас, как утверждает Клименко, у него первая группа инвалидности.