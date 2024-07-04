Белгородский рэпер, осуждённый за убийство, вернулся с СВО и хочет «веселить толпу»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Рэпера Million a.k.a KLIM, чьё настоящее имя — Богдан Клименко, из Старого Оскола в 2019 году посадили на девять лет за жестокое убийство своего знакомого. По версии следствия, Клименко избил потерпевшего, а затем пытал током и поджигал с помощью дихлофоса и зажигалки.
В 2023 году он отправился на СВО, потому что решил «принять участие в историческом событии и искупить совершённые ошибки», пишет издание. В зоне боевых действий машина, на которой ехал рэпер, подорвалась на танковой мине. Ему выбило глаз, во второй попали осколки, оторвало часть руки и повредило ногу. Сейчас, как утверждает Клименко, у него первая группа инвалидности.
После возвращения домой рэпер решил продолжить заниматься музыкой, только уже под другим псевдонимом — ANGELULITZ. Он добавил, что будет, как и раньше, «веселить толпу».