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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

За сутки в России побито 40 рекордов жары: ждать «египетских ночей»?

За сутки в России побито 40 рекордов жары: ждать «египетских ночей»?

3 июля 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде РСЧС обещают 37-градусную жару. Такой тренд наблюдается по всей стране.
Сюжет
Погода

В России аномально жаркое лето. За сутки 2–3 июля было зафиксировано 40 рекордов жары.

Так, в Москве воздух прогрелся до +32°C. Последний раз в столице такая температура 2 июля была в 1890 году.

Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха не падает сильно, что создает так называемые «Египетские ночи». Такая жара аномальна и не очень безопасна для человека, ведь организм плохо восстанавливается при высоких температурах.

А что пророчат Белгородской области?

2 июля РСЧС сделало рассылку о 37-градусной жаре в Белгороде 3 июля. А что обещает Гидрометцентр России?

По данным синоптиков, в Белгороде 3 июля будет +34°C, ночью температура воздуха опустится до +20°C. 4 июля днём и ночью температура останется такой же, как и в предыдущий день.

В Белгородской области после нескольких дней дождей изменится погода
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#Алёна Мальцева#Погода#Жара#Россия#Синоптики#Опасность#Белгород#Ожидания#Рекорды
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