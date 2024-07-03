За сутки в России побито 40 рекордов жары: ждать «египетских ночей»?

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В России аномально жаркое лето. За сутки 2–3 июля было зафиксировано 40 рекордов жары.
Так, в Москве воздух прогрелся до +32°C. Последний раз в столице такая температура 2 июля была в 1890 году.
Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха не падает сильно, что создает так называемые «Египетские ночи». Такая жара аномальна и не очень безопасна для человека, ведь организм плохо восстанавливается при высоких температурах.
А что пророчат Белгородской области?
2 июля РСЧС сделало рассылку о 37-градусной жаре в Белгороде 3 июля. А что обещает Гидрометцентр России?
По данным синоптиков, в Белгороде 3 июля будет +34°C, ночью температура воздуха опустится до +20°C. 4 июля днём и ночью температура останется такой же, как и в предыдущий день.