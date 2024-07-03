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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В водоёме в Белгородской области утонул молодой мужчина

В МЧС сообщили о четвёртом случае гибели на воде в Белгородской области

3 июля 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney

В водоёме в Белгородской области утонул молодой мужчина

Молодой мужчина утонул в Губкинском городском округе. Это уже четвёртый случай гибели на воде с начала лета. Подробности сообщили в МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

В селе Шорстово Губкинского городского округа утонул 31-летний местный житель. Предварительно, мужчина отдыхал на пруду — в месте, не оборудованном для купания.

Как рассказали очевидцы трагедии, в какой-то момент погибший нырнул, ушёл под воду и не выплыл. Прибывшие к месту происшествия водолазы поисково-спасательной службы достали тело из водоёма.

Сотрудники МЧС предупреждают, что купаться в не предназначенных для этого местах запрещено и опасно для жизни. Нарушителям грозят штрафы.

Отметим, что это что это уже четвёртый случай гибели на воде в Белгородской области с начала лета. Недавно депутаты решили ужесточить меры по обеспечению безопасности на водоёмах. Для этого в три раза увеличили штрафы за купание в неположенных местах.

Для купающихся в запрещённых местах белгородцев хотят повысить штрафы
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Белгород#Утопление#Губкинский горокруг
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