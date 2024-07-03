В МЧС сообщили о четвёртом случае гибели на воде в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В селе Шорстово Губкинского городского округа утонул 31-летний местный житель. Предварительно, мужчина отдыхал на пруду — в месте, не оборудованном для купания.
Как рассказали очевидцы трагедии, в какой-то момент погибший нырнул, ушёл под воду и не выплыл. Прибывшие к месту происшествия водолазы поисково-спасательной службы достали тело из водоёма.
Сотрудники МЧС предупреждают, что купаться в не предназначенных для этого местах запрещено и опасно для жизни. Нарушителям грозят штрафы.
Отметим, что это что это уже четвёртый случай гибели на воде в Белгородской области с начала лета. Недавно депутаты решили ужесточить меры по обеспечению безопасности на водоёмах. Для этого в три раза увеличили штрафы за купание в неположенных местах.