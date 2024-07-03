В ЕР учредили совет первичных отделений партии

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По словам Дмитрия Медведева, в 2024 году, объявленном Годом первичных отделений партии, именно секретари первичек станут для «Единой России» опорой во всем, пишет mkset.ru.
«Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют на территориях», — заявил председатель ЕР.
Он пояснил, что совет первичек может стать платформой, на которой секретари будут обсуждать свои инициативы и предлагать их руководству партии, избегая бюрократических проволочек.
О необходимости проведения систематической ротации в совете первичных отделений рассказал в ходе своего выступления Александр Сидякин — руководитель центрального исполкома «Единой России». И отметил, что данная мера применяется с целью привлечения как можно большего количества людей к работе.
«В первом составе совета 54% мужчин, 46% женщин, 30% молодежи. Семь секретарей первичек — участники специальной военной операции», — заключил он.
Согласно заявлению главы центрального исполкома, в настоящее время в Российской Федерации существует 86 тысяч первичных отделений партии ЕР. Он отметил, что партия начала перезагрузку системы первичного звена еще в конце 2022 года. В первичках был проведен кадровый аудит, для партийцев разработали новые форматы стратегических сессий и форумов секретарей. Теперь такие мероприятия проводят на системной основе. «Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая скамейка запасных. Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей высшей партийной школы», — поделился Сидякин.
19 сентября 2024 года состоится первое заседание совета первичных отделений партии «Единая Россия».
Уже на протяжении целого года правящая партия нашей страны уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно проводится на базе высшей партийной школы. Как сообщает сайт ER.RU, в работу постоянно интегрируют новые эффективные системы мотивации и кадрового роста.
Ежегодно «Единая Россия» организует конкурс на лучшие общественно значимые проекты первичных отделений. В награду победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, строительство детских и спортивных площадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и другие цели.
«На сегодняшний день в регионе функционирует 1218 первичных отделений партии, которые объединяют более 24000 партийцев и порядка 10000 сторонников партии. Первичные организации являются основой партии, ее стержнем. Уже 6-й год подряд в регионе проходит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений „Единой России“. В 2024 году финансирование конкурса было кратно увеличено и достигло 50 млн рублей. На сегодняшний день на этапе реализации находятся 96 гражданских инициатив. Отличительной чертой партийного конкурса является многогранность проектов для решения проблем жителей на местах. Тематика самая разная — от благоустройства территории и установок детских и спортивных площадок до создания школы БПЛА и помощи бойцам СВО и их семьям», — сообщил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.