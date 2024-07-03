В ЕР учредили совет первичных отделений партии

«На сегодняшний день в регионе функционирует 1218 первичных отделений партии, которые объединяют более 24000 партийцев и порядка 10000 сторонников партии. Первичные организации являются основой партии, ее стержнем. Уже 6-й год подряд в регионе проходит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений „Единой России“. В 2024 году финансирование конкурса было кратно увеличено и достигло 50 млн рублей. На сегодняшний день на этапе реализации находятся 96 гражданских инициатив. Отличительной чертой партийного конкурса является многогранность проектов для решения проблем жителей на местах. Тематика самая разная — от благоустройства территории и установок детских и спортивных площадок до создания школы БПЛА и помощи бойцам СВО и их семьям», — сообщил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.