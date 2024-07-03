СМИ: в Волчанске осталось около 30 мирных жителей

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
На приграничных территориях Волчанской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей. Речь идёт о районах, находящихся в 20-30 км от границы.
Вывезти собираются более 100 детей. Всего же на территории общины находится 2,5 тысячи жителей.
В самом Волчанске остаётся около 30 мирных жителей, сообщают СМИ со ссылкой на главу Волчанской районной военной администрации Тамаза Гамбарашвили. Уезжать они отказываются.
Ранее сообщалось о том, что из трёх районов Харьковской области — Чугуевского, Харьковского и Богодуховского — эвакуировали почти 8 тысяч человек.