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Published Сегодня, 06:58

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Updated Сегодня, 07:07

Из приграничных районов Волчанской общины эвакуируют более 100 детей

СМИ: в Волчанске осталось около 30 мирных жителей

3 июля 2024, 06:58

Из приграничных районов Волчанской общины эвакуируют более 100 детей

Принудительную эвакуацию объявили на территориях, находящихся в 20-30 км от границы. В самом Волчанске осталось около 30 мирных жителей, они отказываются уезжать, пишет РБК.

На приграничных территориях Волчанской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей. Речь идёт о районах, находящихся в 20-30 км от границы.

Вывезти собираются более 100 детей. Всего же на территории общины находится 2,5 тысячи жителей.

В самом Волчанске остаётся около 30 мирных жителей, сообщают СМИ со ссылкой на главу Волчанской районной военной администрации Тамаза Гамбарашвили. Уезжать они отказываются.

Ранее сообщалось о том, что из трёх районов Харьковской области — Чугуевского, Харьковского и Богодуховского — эвакуировали почти 8 тысяч человек.

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#Общество#Эвакуация#Харьковская область#Приграничье#СВО
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