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«Сити Молл Белгородский» подал иск к «Спортмастеру»

«Сити Молл Белгородский» подал иск к «Спортмастеру»

3 июля 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
Очередное исковое заявление от юридического лица торгового центра «Сити Молл» «Южный полюс» появилось в картотеке Арбитражного суда Белгородской области. Теперь к «Спортмастеру». Что известно о деле — читайте в материале Бел.Ру.

Ещё одно исковое заявление от торгового центра «Сити Молл» в Белгороде поступило в Арбитражный суд Белгородской области. Теперь под «атаку» попал «Спортмастер».

ООО «Южный полюс», юридическое лицо «Сити Молла», направило иск с суммой требований в 5,1 млн рублей к ООО «Спортмастер».

Никаких документов в карточке дела нет, а заседания не назначены, но недавно торговый центр уже подавал иски к компаниям, которые размещают свои магазины в «Сити Молле», из-за просроченных арендных плат.

Так, торговый центр подал иск к компании «Остин» на 23 млн рублей и на «М.Видео» в размере почти 4 млн рублей.

Владеют компанией «Южный полюс» дочери бывшего губернатора Белгородской области Ольга Савченко и основного владельца агрохолдинга «Агро-Белогорье» Лина Зотова через ООО «Крит».

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#Алёна Мальцева#Арбитражный суд#Иски#Белгород#Спортмастер#Южный полюс
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