«Сити Молл Белгородский» подал иск к «Спортмастеру»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Ещё одно исковое заявление от торгового центра «Сити Молл» в Белгороде поступило в Арбитражный суд Белгородской области. Теперь под «атаку» попал «Спортмастер».
ООО «Южный полюс», юридическое лицо «Сити Молла», направило иск с суммой требований в 5,1 млн рублей к ООО «Спортмастер».
Никаких документов в карточке дела нет, а заседания не назначены, но недавно торговый центр уже подавал иски к компаниям, которые размещают свои магазины в «Сити Молле», из-за просроченных арендных плат.
Владеют компанией «Южный полюс» дочери бывшего губернатора Белгородской области Ольга Савченко и основного владельца агрохолдинга «Агро-Белогорье» Лина Зотова через ООО «Крит».