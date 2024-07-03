bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

РЭО назвал регионы — лидеры по внесению данных в систему учета отходов

РЭО назвал регионы — лидеры по внесению данных в систему учета отходов

3 июля 2024, 11:30
Фото: 1MI
Лидерами по внесению информации в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) стали Калининградская, Новосибирская и Оренбургская области. Такие данные приводит Российский экологический оператор (РЭО).

Указанные регионы не только передали информацию своего уровня, но и разместили максимум данных регоператоров, операторов и муниципалитетов. Об этом заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, отчет по переданной в систему информации каждый месяц направляется в кабмин. Буцаев подчеркнул, что эта работа позволяет аккумулировать всю информацию об отрасли обращения с отходами.

Как отметил замглавы РЭО по цифровизации Алексей Буров, за полгода работы ФГИС УТКО в системе зарегистрировались 9,8 тыс. пользователей. Участники могут направлять свои предложения по доработке системы, когда, например, указанные данные не соответствуют фактическим. Также в процессе разработки сейчас находится управленческий модуль для руководителей.

Чтобы данные было удобно вносить, РЭО проводит селекторные совещания. Кроме того, на сайте опубликованы видеоинструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.

Российские регионы должны вовремя вносить данные об источниках образования и местах накопления мусора, а также о предприятиях по обращению с отходами в соответствии с приказом Минприроды № 919 от 26.12.2022.

Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода
Сегодня, 11:00
Момент прилёта в СТО в Белгороде попал на видео
Сегодня, 11:12
«Сюда никогда не прилетало»: очевидец сообщил подробности атаки на СТО в Белгороде
Сегодня, 11:41
Два года прошло с трагедии на Маяковского: что вспоминают белгородцы
Сегодня, 07:12
Белгородские власти пока не решили, когда и как сильно подорожает проезд
Сегодня, 14:34
Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье
Сегодня, 12:47