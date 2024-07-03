РЭО назвал регионы — лидеры по внесению данных в систему учета отходов

Указанные регионы не только передали информацию своего уровня, но и разместили максимум данных регоператоров, операторов и муниципалитетов. Об этом заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, отчет по переданной в систему информации каждый месяц направляется в кабмин. Буцаев подчеркнул, что эта работа позволяет аккумулировать всю информацию об отрасли обращения с отходами.