РЭО назвал регионы — лидеры по внесению данных в систему учета отходов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Указанные регионы не только передали информацию своего уровня, но и разместили максимум данных регоператоров, операторов и муниципалитетов. Об этом заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, отчет по переданной в систему информации каждый месяц направляется в кабмин. Буцаев подчеркнул, что эта работа позволяет аккумулировать всю информацию об отрасли обращения с отходами.
Как отметил замглавы РЭО по цифровизации Алексей Буров, за полгода работы ФГИС УТКО в системе зарегистрировались 9,8 тыс. пользователей. Участники могут направлять свои предложения по доработке системы, когда, например, указанные данные не соответствуют фактическим. Также в процессе разработки сейчас находится управленческий модуль для руководителей.
Чтобы данные было удобно вносить, РЭО проводит селекторные совещания. Кроме того, на сайте опубликованы видеоинструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.
Российские регионы должны вовремя вносить данные об источниках образования и местах накопления мусора, а также о предприятиях по обращению с отходами в соответствии с приказом Минприроды № 919 от 26.12.2022.