Ожирение у женщин возможно из-за ранней первой менструации?

Обычно менструация у девочек начинается в возрасте от 10 до 15 лет, но за последнее время дата стала смещаться в более раннюю сторону без объяснимой причины. Это может привести к возникновению многочисленных опасных заболеваний в будущем, таких как проблемы с сердцем и сосудами, диабет второго типа, а также рак. Напротив, у тех, у кого половое созревание происходит позднее, потом в жизни меньше проблем со здоровьем, и в среднем они живут дольше.