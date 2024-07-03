Ожирение у женщин возможно из-за ранней первой менструации?

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Исследование опубликовано в издании Nature. Учёные со всего мира проанализировали генетический материал около 800 000 женщин из разных стран. Выявлено более тысячи мелких изменений в ДНК, которые оказывают воздействие на время начала полового созревания. Причём около 600 таких изменений обнаружены впервые.
Обычно менструация у девочек начинается в возрасте от 10 до 15 лет, но за последнее время дата стала смещаться в более раннюю сторону без объяснимой причины. Это может привести к возникновению многочисленных опасных заболеваний в будущем, таких как проблемы с сердцем и сосудами, диабет второго типа, а также рак. Напротив, у тех, у кого половое созревание происходит позднее, потом в жизни меньше проблем со здоровьем, и в среднем они живут дольше.
Исследователи также изучили редкие генетические варианты, которые могут иметь значительное влияние на процесс полового созревания. Например, по результатам анализа оказалось, что одна из 3800 женщин обладает вариантом в гене ZNF483, который задерживает начало менструации в среднем на 1,3 года.
Эта масштабная работа проводилась впервые и привела к выявлению шести генов, оказывающих значительное влияние на сроки полового созревания. Следует отметить, что хотя эти гены были найдены у девочек, их влияние распространяется и на мужской организм.
Новые методы исследования могут послужить основой для помощи людям, подверженным риску раннего полового созревания и ожирения. Сегодня врачи могут применять блокаторы полового созревания для детей, у которых это происходит в возрасте 7-8 лет, но этого может быть недостаточно.