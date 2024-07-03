Из Белгородской области в 18 регионов вывезли 4,5 тысячи детей

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В 18 регионах РФ сейчас находится 4,5 тысячи белгородских детей, заявил Вячеслав Гладков. Помощь в организации отдыха оказали губернаторы принимающих субъектов, а также Минпросвещения РФ.
У родителей наверняка остаются вопросы по размещению детей. Задавать их можно в том числе на странице губернатора в соцсети. Глава региона пообещал, что реагировать будут максимально быстро.
Родителям белгородских детей нередко удавалось решить проблемы, когда они сообщали об этом в соцсетях. Так, в июне школьников привезли в ростовский лагерь, но не в тот. После огласки ситуацию пообещали разрешить.