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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Дети

Из Белгородской области в 18 регионов вывезли 4,5 тысячи детей

3 июля 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney
Дети

4,5, тысячи белгородских детей увезли на отдых

Помощь в приёме оказали губернаторы регионов, а также Минпросвещения РФ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Вопросы о размещении детей родителям предлагают оставлять в соцсетях.
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Дети

В 18 регионах РФ сейчас находится 4,5 тысячи белгородских детей, заявил Вячеслав Гладков. Помощь в организации отдыха оказали губернаторы принимающих субъектов, а также Минпросвещения РФ.

У родителей наверняка остаются вопросы по размещению детей. Задавать их можно в том числе на странице губернатора в соцсети. Глава региона пообещал, что реагировать будут максимально быстро.

Родителям белгородских детей нередко удавалось решить проблемы, когда они сообщали об этом в соцсетях. Так, в июне школьников привезли в ростовский лагерь, но не в тот. После огласки ситуацию пообещали разрешить.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Дети#Отдых#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков
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