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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Инспектора ДПС из Тулы отправили под домашний арест за взятку

3 июля 2024, 17:06
В Туле возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Тульской области.

Установлено, что 28 апреля 2024 года инспектор дорожно-патрульной службы получил от автомобилиста, лишенного водительских прав, но находящегося за рулем, взятку в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Инцидент произошел в поселке Петровском Ленинского района региона, пишет tsn24.ru.

На данный момент сотруднику ДПС предъявлено обвинение в получении взятки, он заключен под домашний арест. Расследование продолжается.

В пресс-службе регионального Управления МВД России также сообщили, что в отношении мужчины проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о его увольнении из органов внутренних дел.

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