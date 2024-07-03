Инспектора ДПС из Тулы отправили под домашний арест за взятку

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Установлено, что 28 апреля 2024 года инспектор дорожно-патрульной службы получил от автомобилиста, лишенного водительских прав, но находящегося за рулем, взятку в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Инцидент произошел в поселке Петровском Ленинского района региона, пишет tsn24.ru.
На данный момент сотруднику ДПС предъявлено обвинение в получении взятки, он заключен под домашний арест. Расследование продолжается.
В пресс-службе регионального Управления МВД России также сообщили, что в отношении мужчины проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о его увольнении из органов внутренних дел.