Четверо мирных жителей пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородском районе после атак ВСУ повреждено три квартиры в двух МКД, девять частных домов, семь машин, два соцобъекта. В Шебекинском горокруге под удар попали пять частных домов, четыре автомобиля, инфраструктурный объект связи и административное здание на территории предприятия