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ВСУ ударили по семи районам Белгородской области, есть раненые и разрушения

Четверо мирных жителей пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

3 июля 2024, 07:30
Фото: 1MI

ВСУ ударили по семи районам Белгородской области, есть раненые и разрушения

Один из пострадавших остаётся в больнице, остальных перевели на амбулаторное лечение. Разрушено жильё белгородцев, повреждены машины, инфраструктурный и соцобъекты. Подробности сообщает оперштаб.
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Обстрел

ВСУ 2 июля атаковали семь приграничных районов Белгородской области. В результате обстрелов и ударов беспилотников есть пострадавшие и разрушения.

За сутки ранены четверо мирных жителей. Двое пострадали в Белгородском районе — в Октябрьском и Весёлой Лопани. Обоих мужчин перевели на амбулаторное лечение.

Ещё один мирный житель пострадал при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Ему уже тоже оказали необходимую медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.

Четвёртый мужчина пострадал в результате атаки дрона в грайворонском Безымено. Он остаётся в больнице.

В Белгородском районе после атак ВСУ повреждено три квартиры в двух МКД, девять частных домов, семь машин, два соцобъекта. В Шебекинском горокруге под удар попали пять частных домов, четыре автомобиля, инфраструктурный объект связи и административное здание на территории предприятия

В Грайворонском горокруге разрушения есть в 29 частных домах. Кроме того, при атаках задело два авто и линию электропередачи.

Один дом повреждён в результате атак БПЛА по Богун-Городку в Борисовском районе. Четыре машины пострадали после атаки на краснояружскую Демидовку. Инфраструктурный объект связи повреждён в Волоконовском районе.

Помимо этого, ВСУ накануне атаковали Валуйский горокруг. Последствий на земле нет.

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