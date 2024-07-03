Четверо мирных жителей пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
ВСУ 2 июля атаковали семь приграничных районов Белгородской области. В результате обстрелов и ударов беспилотников есть пострадавшие и разрушения.
За сутки ранены четверо мирных жителей. Двое пострадали в Белгородском районе — в Октябрьском и Весёлой Лопани. Обоих мужчин перевели на амбулаторное лечение.
Ещё один мирный житель пострадал при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Ему уже тоже оказали необходимую медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.
Четвёртый мужчина пострадал в результате атаки дрона в грайворонском Безымено. Он остаётся в больнице.
В Белгородском районе после атак ВСУ повреждено три квартиры в двух МКД, девять частных домов, семь машин, два соцобъекта. В Шебекинском горокруге под удар попали пять частных домов, четыре автомобиля, инфраструктурный объект связи и административное здание на территории предприятия
В Грайворонском горокруге разрушения есть в 29 частных домах. Кроме того, при атаках задело два авто и линию электропередачи.
Один дом повреждён в результате атак БПЛА по Богун-Городку в Борисовском районе. Четыре машины пострадали после атаки на краснояружскую Демидовку. Инфраструктурный объект связи повреждён в Волоконовском районе.
Помимо этого, ВСУ накануне атаковали Валуйский горокруг. Последствий на земле нет.