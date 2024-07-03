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Posted 3 июля, 09:28

Published 3 июля, 09:28

Modified 3 июля, 09:30

Updated 3 июля, 09:30

Белгородский сенатор Хтей будет заниматься в Совфеде вопросами образования и науки

3 июля 2024, 09:28

Тарас Хтей официально стал сенатором от Белгородской области в Совфеде

Сюжет
Образование
Тарас Хтей, олимпийский чемпион по волейболу, стал членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишет ТАСС. Об этом он попросил сам. Хтею уже вручили удостоверение и нагрудный знак сенатора.

Тарас Хтей официально сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. Соответствующее удостоверение и нагрудный знак ему вручила председатель Валентина Матвиенко.

Известно, что в Совфеде олимпийский чемпион по волейболу будет заниматься вопросами образования, науки и культуры. Бывшего белгородского депутата уже включили в состав одноимённого комитета. Об этом Хтей ранее попросил сам.

Тарас Хтей сменил в Совфеде экс-губернатора Евгения Савченко. 4 июня последний досрочно сложил полномочия сенатора.

Хтей — олимпийский чемпион по волейболу и заслуженный мастер спорта. В 2012 году возглавлял сборную России на Олимпийских играх.

Политическую карьеру Тарас Хтей начинал в горсовете Белгорода, а спустя время стал депутатом облдумы.

Недавно стало известно, что Тарас Хтей вместе с женой распродают своё имущество в Белгороде. Тарас Хтей также прокомментировал своё избрание в Совет Федерации.

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