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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:22

Взятка

Белгородская студентка хотела защитить диплом по упрощённой схеме и попала под суд

3 июля 2024, 08:22
Фото: 1MI
Взятка

За дачу взятки будут судить бывшую студентку белгородского вуза

Деньги теперь уже бывшая студентка передала сотруднице кафедры одного из вузов. Взамен требовалось написать диплом, оставить к нему положительный отзыв и поспособствовать успешной защите. Однако план не удался, сообщили в региональном следкоме.

Бывшая студентка белгородского вуза попалась на даче взятки. Она хотела, чтобы за неё написали выпускную квалификационную работу, оставили положительный отзыв к этой работе и поспособствовали в успешной защите диплома.

Взамен она предложила 25 тысяч рублей. Деньги бывшая студентка передала сотруднице кафедры. Произошло это в марте 2023 года.

Уголовное дело против выпускницы возбудили по статье за дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Расследование завершено. Дело передадут в суд.

Напомним, что ещё одного студента, пожелавшего легко закрыть сессию, ранее оштрафовали. Он передал 16,5 тысячи рублей, чтобы взамен ему засчитали успешную сдачу зачётов и экзаменов. Однако деньги в итоге похитил посредник.

Белгородец 31 декабря захотел легко сдать сессию, но остался без денег и со штрафом
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