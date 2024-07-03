Белгородская студентка хотела защитить диплом по упрощённой схеме и попала под суд

За дачу взятки будут судить бывшую студентку белгородского вуза

Деньги теперь уже бывшая студентка передала сотруднице кафедры одного из вузов. Взамен требовалось написать диплом, оставить к нему положительный отзыв и поспособствовать успешной защите. Однако план не удался, сообщили в региональном следкоме.