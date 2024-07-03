Белгородская студентка хотела защитить диплом по упрощённой схеме и попала под суд

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Бывшая студентка белгородского вуза попалась на даче взятки. Она хотела, чтобы за неё написали выпускную квалификационную работу, оставили положительный отзыв к этой работе и поспособствовали в успешной защите диплома.
Взамен она предложила 25 тысяч рублей. Деньги бывшая студентка передала сотруднице кафедры. Произошло это в марте 2023 года.
Уголовное дело против выпускницы возбудили по статье за дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Расследование завершено. Дело передадут в суд.
Напомним, что ещё одного студента, пожелавшего легко закрыть сессию, ранее оштрафовали. Он передал 16,5 тысячи рублей, чтобы взамен ему засчитали успешную сдачу зачётов и экзаменов. Однако деньги в итоге похитил посредник.