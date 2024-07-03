Белгородка попыталась обманом выбить у минсельхоза грант на 67 млн рублей

Следствие установило, что женщина вместе с группой лиц нашла сельскохозяйственный потребительский кооператив и граждан для формального оформления в организации. Затем они подготовили бизнес-план и проект реконструкции молочно-товарной фермы для разведения крупного рогатого скота, а также другие документы с заведомо ложными сведениями о финансовых результатах. Эти документы предоставили в министерство сельского хозяйства Белгородской области.