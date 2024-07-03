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Суд

Белгородка попыталась обманом выбить у минсельхоза грант на 67 млн рублей

3 июля 2024, 11:15
Фото: 1MI
Суд
В Белгороде будут судить руководительницу сельскохозяйственного кооператива за попытку обманом получить грант в размере 67 миллионов рублей из регионального бюджета. Подробности сообщили в прокуратуре Белгородской области.

В Белгороде будут судить местную жительницу за попытку обманным путём получить грант в размере 67 миллионов рублей.

Следствие установило, что женщина вместе с группой лиц нашла сельскохозяйственный потребительский кооператив и граждан для формального оформления в организации. Затем они подготовили бизнес-план и проект реконструкции молочно-товарной фермы для разведения крупного рогатого скота, а также другие документы с заведомо ложными сведениями о финансовых результатах. Эти документы предоставили в министерство сельского хозяйства Белгородской области.

Однако планы злоумышленников не осуществились: конкурсная комиссия обнаружила недостоверную информацию в представленных документах и деньги из бюджета региона не выделила.

В прокуратуре города Белгорода провели проверку. Руководительнице сельскохозяйственного кооператива выдвинули обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Компаньоны» белгородки тоже проходят по отдельному уголовному делу, однако их личности пока не установили.

Напомним, недавно в Белгородской области возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств: чиновники заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было.

Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было
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