Взрывы прогремели над Белгородом, сработала ПВО

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Белгороде днём 2 июля прогремели взрывы. Сработала ПВО, на что указывают характерные следы в небе.
В столице региона объявляли ракетную опасность. Также она действовала в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Информации о последствиях на земле пока нет.
Напомним, что громко в Белгороде было и минувшим вечером. После атаки пострадали семь мирных жителей, одна женщина остаётся в тяжёлом состоянии. Удар пришёлся на микрорайон ИЖС на окраине города, разрушения есть в более 30 домах.