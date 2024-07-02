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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

След в небе после взрывов в Белгороде

Взрывы прогремели над Белгородом, сработала ПВО

2 июля 2024, 12:13
Фото: «Белгород № 1»
След в небе после взрывов в Белгороде

В Белгороде прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности

Громко в городе было в районе 15:00. Ракетную опасность также объявляли в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Сюжет
Пво

В Белгороде днём 2 июля прогремели взрывы. Сработала ПВО, на что указывают характерные следы в небе.

В столице региона объявляли ракетную опасность. Также она действовала в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Информации о последствиях на земле пока нет.

Напомним, что громко в Белгороде было и минувшим вечером. После атаки пострадали семь мирных жителей, одна женщина остаётся в тяжёлом состоянии. Удар пришёлся на микрорайон ИЖС на окраине города, разрушения есть в более 30 домах.

Семь человек пострадали во время взрывов в Белгороде и районе
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ
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