Взрывы прогремели над Белгородом, сработала ПВО

Напомним, что громко в Белгороде было и минувшим вечером. После атаки пострадали семь мирных жителей, одна женщина остаётся в тяжёлом состоянии. Удар пришёлся на микрорайон ИЖС на окраине города, разрушения есть в более 30 домах.