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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

В пяти белгородских муниципалитетах в прошлом году не платили деньги медалистам

В пяти белгородских муниципалитетах в прошлом году не платили деньги медалистам

2 июля 2024, 14:39
Фото: 1MI
Всего в прошлом году золотые медали вручили 925 выпускникам Белгородской области. Они получили от 2 до 10 тысяч рублей. В пяти муниципалитетах выплат не было.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в этом году на выплаты выпускникам-медалистам из муниципальных бюджетов выделят более 18 млн рублей. В прошлом году сумма была меньше, поскольку премии за серебряные медали не вручались (с 2014 по 2023 год).

Всего в прошлом году 925 обладателей золотых медалей получили 2,9 млн рублей. Деньги выделили из муниципальных бюджетов, а ещё помог спонсор (молочный комбинат «Авида»).

В 2023 году премии получили выпускники из 17 муниципалитетов Белгородской области. Ещё в пяти районах выплаты не производили. Это Алексеевский, Губкинский, Новооскольский, Старооскольский округа и Вейделевский район.

Суммы премий обладателям медалей «За особые успехи в учении» в прошлом году в зависимости от муниципалитета составили от 2000 рублей до 10 тысяч рублей каждому выпускнику.

В этом году золотые медалисты получат от 5000 до 25 тысяч рублей, а серебряные — от 3000 до 15 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Районы#Эксклюзив#Муниципалитеты#Бюджеты#Медалисты#Выпускники#Выплаты#Белгород#Спонсоры#Молочный комбинат
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