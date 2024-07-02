В пяти белгородских муниципалитетах в прошлом году не платили деньги медалистам

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в этом году на выплаты выпускникам-медалистам из муниципальных бюджетов выделят более 18 млн рублей. В прошлом году сумма была меньше, поскольку премии за серебряные медали не вручались (с 2014 по 2023 год).