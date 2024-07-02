В пяти белгородских муниципалитетах в прошлом году не платили деньги медалистам

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в этом году на выплаты выпускникам-медалистам из муниципальных бюджетов выделят более 18 млн рублей. В прошлом году сумма была меньше, поскольку премии за серебряные медали не вручались (с 2014 по 2023 год).
Всего в прошлом году 925 обладателей золотых медалей получили 2,9 млн рублей. Деньги выделили из муниципальных бюджетов, а ещё помог спонсор (молочный комбинат «Авида»).
В 2023 году премии получили выпускники из 17 муниципалитетов Белгородской области. Ещё в пяти районах выплаты не производили. Это Алексеевский, Губкинский, Новооскольский, Старооскольский округа и Вейделевский район.
Суммы премий обладателям медалей «За особые успехи в учении» в прошлом году в зависимости от муниципалитета составили от 2000 рублей до 10 тысяч рублей каждому выпускнику.
В этом году золотые медалисты получат от 5000 до 25 тысяч рублей, а серебряные — от 3000 до 15 тысяч рублей.