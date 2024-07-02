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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

В исправительной колонии № 5 Белгорода выбрали нового начальника

В колонии строгого режима в Белгороде назначили нового начальника, им стал курянин

2 июля 2024, 10:20
Фото: 1MI

В исправительной колонии № 5 Белгорода выбрали нового начальника

В исправительной колонии № 5 Белгорода спустя два месяца выбрали начальника. Согласно опубликованным на сайте данным, им стал подполковник внутренней службы Игорь Мяснинкин.

С новым управляющим в ИК определились 28 июня: им стал Игорь Мяснинкин, ранее работавший на аналогичной должности в колонии-поселении №8 в Курской области. До него временно обязанности начальника исполнял Николай Гладких — с апреля по конец июня 2024 года.

С 2016 года ИК-5 управлял шесть лет Михаил Полуэктов. Само же учреждение существует уже 70 лет. Сначала это была исправительно-трудовая колония общего режима, которую в 1960 перепрофилировали в исправительно-трудовую колонию строгого режима.

Расположена ИК-5 на улице Волчанская в Белгороде. Лимит её наполнения — 1566 мест, включая туберкулезную больницу на 105 койко-мест и участок колонии-поселения (КП) на 50 мест. На сегодняшний день на территории колонии действует строгий режим. Предназначена она для содержания осуждённых мужчин, ранее уже отбывавших наказание.

Колония выпускает берцы, спецодежду, мебель и металлоизделия. Основными поставщиками учреждения являются ООО «Спецмебель», ООО «Мебельные технологии» и ООО «Мебелькомплект».

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