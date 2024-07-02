В колонии строгого режима в Белгороде назначили нового начальника, им стал курянин

С 2016 года ИК-5 управлял шесть лет Михаил Полуэктов. Само же учреждение существует уже 70 лет. Сначала это была исправительно-трудовая колония общего режима, которую в 1960 перепрофилировали в исправительно-трудовую колонию строгого режима.