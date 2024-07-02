В интернете активнее всего знакомятся белгородцы в возрасте 35-44 лет

Ранее Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис был запущен в 2012 году и тогда же появился в РФ, впоследствии став одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 года сервис ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 года полностью прекратил работу в России. Еще один популярный зарубежный сервис знакомств — Badoo — объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке еще в марте 2022 года.