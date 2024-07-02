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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В интернете активнее всего знакомятся белгородцы в возрасте 35-44 лет

В интернете активнее всего знакомятся белгородцы в возрасте 35-44 лет

2 июля 2024, 13:25
Фото: МегаФон
Спустя год после прекращения работы Tinder в России жители Белгородской области увеличили трафик на доступные дейтинг-сервисы на 16%.

В число наиболее популярных у жителей региона приложений для знакомств в 2024 году вошли Tabor, LovePlanet и Teamo, свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов.

В первой пятерке популярных дейтинг-сервисов по объему потраченного трафика также оказались Mamba и Beboo. При этом наилучшую динамику за год показал сервис Waplog. В июне 2024 года пользователи потратили на этом ресурсе в 2,7 раза больше гигабайт, чем за аналогичный месяц годом ранее.

В то же время по числу уникальных посетителей рейтинг отличается: лидирует приложение Mamba, далее идут Tabor, показавший рост на 30% и Nekto, белгородская аудитория которого выросла на 46%.

Самыми активными пользователями сайтов знакомств оказались липчане 35-44 лет, они составляют 36% аудитории. Далее следует молодые люди 25-34 лет, их доля — 23%. В основном сервисами онлайн-знакомств пользуются мужчины — это около 64%. Они же проявляют больше активности в таких приложениях, потребляя 75% всего трафика дейтинг-порталов.

В целом по России предпочтения пользователей отличаются в зависимости от возраста. Так, аудитория 18-34 года более активна в Tabor, а абоненты 35+ больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14-17 лет) чаще знакомится на Nekto.

Аналогичное разделение характерно и для полов — женщины чаще выбирают Tabor, в то время как мужчины — LovePlanet.

Ранее Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис был запущен в 2012 году и тогда же появился в РФ, впоследствии став одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 года сервис ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 года полностью прекратил работу в России. Еще один популярный зарубежный сервис знакомств — Badoo — объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке еще в марте 2022 года.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Молодежь#Белгород#Пользователи#Липчане#Дейтинг-сервисы#Waplog
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