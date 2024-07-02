В интернете активнее всего знакомятся белгородцы в возрасте 35-44 лет

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В число наиболее популярных у жителей региона приложений для знакомств в 2024 году вошли Tabor, LovePlanet и Teamo, свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов.
В первой пятерке популярных дейтинг-сервисов по объему потраченного трафика также оказались Mamba и Beboo. При этом наилучшую динамику за год показал сервис Waplog. В июне 2024 года пользователи потратили на этом ресурсе в 2,7 раза больше гигабайт, чем за аналогичный месяц годом ранее.
В то же время по числу уникальных посетителей рейтинг отличается: лидирует приложение Mamba, далее идут Tabor, показавший рост на 30% и Nekto, белгородская аудитория которого выросла на 46%.
Самыми активными пользователями сайтов знакомств оказались липчане 35-44 лет, они составляют 36% аудитории. Далее следует молодые люди 25-34 лет, их доля — 23%. В основном сервисами онлайн-знакомств пользуются мужчины — это около 64%. Они же проявляют больше активности в таких приложениях, потребляя 75% всего трафика дейтинг-порталов.
В целом по России предпочтения пользователей отличаются в зависимости от возраста. Так, аудитория 18-34 года более активна в Tabor, а абоненты 35+ больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14-17 лет) чаще знакомится на Nekto.
Аналогичное разделение характерно и для полов — женщины чаще выбирают Tabor, в то время как мужчины — LovePlanet.
Ранее Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис был запущен в 2012 году и тогда же появился в РФ, впоследствии став одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 года сервис ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 года полностью прекратил работу в России. Еще один популярный зарубежный сервис знакомств — Badoo — объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке еще в марте 2022 года.