В Белгороде пересчитали все растения и назвали самые распространённые и редкие

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Белгород стал одним из первых российских городов, где провели масштабную инвентаризацию зелёных насаждений. Оказалось, что самым распространённым видом растений в Белгороде является сирень: её насчитывается более 13,5 тысячи. Также часто встречаются клён остролистный, липа крупнолистная и конский каштан обыкновенный.
Редко можно встретить в Белгороде вишню мелкопильчатую, больше известную как сакура, платан восточный, рододендрон гибридный и павлонию войлочную.
Все элементы городского озеленения занесены на интерактивную карту и в базу данных. Специалисты подсчитали количество деревьев, кустарников и цветов на набережной Везёлки — от парка «Берега» до спортивного кластера. На этом участке высажено 124 дерева, более 6,5 тысячи кустарников и более 1100 многолетних цветочных растений. На пляже «Берега» в свою очередь высажено более 250 деревьев, разбито 1100 кв. м цветников и более 3 га газонов. Среди растительности преобладают ивы, сосны, лиственницы, берёзы, а также многолетники.
Как рассказал Виктор Проскуряков, руководитель АНО «Зелёная инфраструктура городов», в этом году в городе внедряется географическая информационная система (ГИС) для управления зелёным хозяйством. Сейчас сотрудники проходят обучение по работе с программой.
В будущем все операции с городскими зелёными насаждениями — посадка новых деревьев и кустарников, обрезка существующих деревьев, вырубка аварийных видов — будут фиксироваться в режиме реального времени.
Напомним, на высадку 20 тысяч однолетних растений на пляже «Берега» потратили более 20 млн рублей.