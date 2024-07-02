В Белгороде пересчитали все растения и назвали самые распространённые и редкие

Все элементы городского озеленения занесены на интерактивную карту и в базу данных. Специалисты подсчитали количество деревьев, кустарников и цветов на набережной Везёлки — от парка «Берега» до спортивного кластера. На этом участке высажено 124 дерева, более 6,5 тысячи кустарников и более 1100 многолетних цветочных растений. На пляже «Берега» в свою очередь высажено более 250 деревьев, разбито 1100 кв. м цветников и более 3 га газонов. Среди растительности преобладают ивы, сосны, лиственницы, берёзы, а также многолетники.