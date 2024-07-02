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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Цифровизацию озеленения продолжают в Белгороде

В Белгороде пересчитали все растения и назвали самые распространённые и редкие

2 июля 2024, 11:35
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

Цифровизацию озеленения продолжают в Белгороде

В Белгороде провели инвентаризацию растений. На интерактивной карте теперь можно увидеть все зелёные насаждения города. Например, на набережной Везёлки высажено более 1100 многолетних цветочных растений. Подробности сообщили в мэрии.

Белгород стал одним из первых российских городов, где провели масштабную инвентаризацию зелёных насаждений. Оказалось, что самым распространённым видом растений в Белгороде является сирень: её насчитывается более 13,5 тысячи. Также часто встречаются клён остролистный, липа крупнолистная и конский каштан обыкновенный.

Редко можно встретить в Белгороде вишню мелкопильчатую, больше известную как сакура, платан восточный, рододендрон гибридный и павлонию войлочную.

Все элементы городского озеленения занесены на интерактивную карту и в базу данных. Специалисты подсчитали количество деревьев, кустарников и цветов на набережной Везёлки — от парка «Берега» до спортивного кластера. На этом участке высажено 124 дерева, более 6,5 тысячи кустарников и более 1100 многолетних цветочных растений. На пляже «Берега» в свою очередь высажено более 250 деревьев, разбито 1100 кв. м цветников и более 3 га газонов. Среди растительности преобладают ивы, сосны, лиственницы, берёзы, а также многолетники.

Как рассказал Виктор Проскуряков, руководитель АНО «Зелёная инфраструктура городов», в этом году в городе внедряется географическая информационная система (ГИС) для управления зелёным хозяйством. Сейчас сотрудники проходят обучение по работе с программой.

В будущем все операции с городскими зелёными насаждениями — посадка новых деревьев и кустарников, обрезка существующих деревьев, вырубка аварийных видов — будут фиксироваться в режиме реального времени.

Напомним, на высадку 20 тысяч однолетних растений на пляже «Берега» потратили более 20 млн рублей.

На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей
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