СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти белгородского волонтёра в СИЗО

Однако в Следкоме не пояснили, когда обнаружили тело Александра, были ли при нём найдены предсмертная записка и предмет, с помощью которого мужчина мог покончить с собой. Также не раскрыли в СК и происхождение ссадин, гематом на ухе и крови возле носа, о которых рассказали родственники погибшего волонтёра.