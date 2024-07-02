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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

СИЗО

СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти белгородского волонтёра в СИЗО

2 июля 2024, 13:09
Фото: 1MI
СИЗО
Следственный комитет Белгородской области завершил проверку по факту гибели волонтёра Александра Демиденко. Уголовное дело возбуждать не стали, так как пришли к выводу, что криминала в смерти белгородца нет. Подробности сообщает издание «Фонарь».

Как сообщили изданию в пресс-службе ведомства, 20 июня Следственный комитет Белгородской области принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти волонтёра Александра Демиденко, который находился в СИЗО-3.

Сотрудники следственного отдела по Белгороду СУ СК по Белгородской области не обнаружили доказательств того, что сотрудники СИЗО совершали какие-либо противоправные действия в отношении волонтёра.

5 апреля 2024 года Александр Демиденко был найден мёртвым с раной на левом предплечье. Медики провели реанимационные мероприятия, но безуспешно. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, поэтому основной версией стало самоубийство.

Однако в Следкоме не пояснили, когда обнаружили тело Александра, были ли при нём найдены предсмертная записка и предмет, с помощью которого мужчина мог покончить с собой. Также не раскрыли в СК и происхождение ссадин, гематом на ухе и крови возле носа, о которых рассказали родственники погибшего волонтёра.

Александр помогал украинским беженцам. Во время следствия он находился в СИЗО, где провёл почти полгода. Его обвиняли в незаконном хранении оружия. В Евросоюзе сообщили, что новость о смерти волонтёра Александра Демиденко их потрясла.

Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
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