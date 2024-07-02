СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти белгородского волонтёра в СИЗО

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Как сообщили изданию в пресс-службе ведомства, 20 июня Следственный комитет Белгородской области принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти волонтёра Александра Демиденко, который находился в СИЗО-3.
Сотрудники следственного отдела по Белгороду СУ СК по Белгородской области не обнаружили доказательств того, что сотрудники СИЗО совершали какие-либо противоправные действия в отношении волонтёра.
5 апреля 2024 года Александр Демиденко был найден мёртвым с раной на левом предплечье. Медики провели реанимационные мероприятия, но безуспешно. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, поэтому основной версией стало самоубийство.
Однако в Следкоме не пояснили, когда обнаружили тело Александра, были ли при нём найдены предсмертная записка и предмет, с помощью которого мужчина мог покончить с собой. Также не раскрыли в СК и происхождение ссадин, гематом на ухе и крови возле носа, о которых рассказали родственники погибшего волонтёра.
Александр помогал украинским беженцам. Во время следствия он находился в СИЗО, где провёл почти полгода. Его обвиняли в незаконном хранении оружия. В Евросоюзе сообщили, что новость о смерти волонтёра Александра Демиденко их потрясла.