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Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:45

РЭО: 12 концессий в сфере обращения ТКО составлено в первом полугодии 2024 года

РЭО: 12 концессий в сфере обращения ТКО составлено в первом полугодии 2024 года

2 июля 2024, 14:45
Фото: reo.ru
В текущем году при поддержке РЭО в области обращения с ТКО уже подписали концессионные соглашения на 32 млрд рублей.

Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, ввод новых мощностей позволит утилизировать свыше миллиона тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Об этом пишет NewsNN.ru.

В планах на 2024 год заключение 25 подобных соглашений на сумму свыше 73,62 млрд рублей в 18 регионах. Мощность объектов по обращению с ТКО, которые будут созданы в рамках этих договоров, составляет 4,11 млн тонн в год — по обработке, 1,28 млн тонн — по утилизации и 2,53 млн тонн — по захоронению. С начала года заключено уже 12 концессий более чем на 32,1 млрд руб. Буцаев рассказал, что концессионные проекты будут финансироваться с применением облигаций РЭО.

Концессионные соглашения заключены в 7 регионах. Это Новосибирская, Самарская, Тамбовская области, Крым, ЯНАО, Краснодарский и Хабаровский края. Мощность объектов составит: по обработке — 1,13 млн тонн в год, по утилизации — 0,36 млн тонн в год и по захоронению — 1,46 млн тонн в год.

Всего же за 2022–2024 годы оказано содействие 36 субъектам РФ в структурировании и заключении 65 концессионных соглашений в отношении создания объектов обращения с ТКО на общую сумму, превышающую 170 млрд рублей.

Мощность создаваемых по концессионным соглашениям объектов составит: по обработке — 8,3 млн тонн в год, по утилизации — 2,8 млн тонн в год и по захоронению — 4,9 млн тонн в год.

#Общество
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