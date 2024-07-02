РЭО: 12 концессий в сфере обращения ТКО составлено в первом полугодии 2024 года

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, ввод новых мощностей позволит утилизировать свыше миллиона тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Об этом пишет NewsNN.ru.
В планах на 2024 год заключение 25 подобных соглашений на сумму свыше 73,62 млрд рублей в 18 регионах. Мощность объектов по обращению с ТКО, которые будут созданы в рамках этих договоров, составляет 4,11 млн тонн в год — по обработке, 1,28 млн тонн — по утилизации и 2,53 млн тонн — по захоронению. С начала года заключено уже 12 концессий более чем на 32,1 млрд руб. Буцаев рассказал, что концессионные проекты будут финансироваться с применением облигаций РЭО.
Концессионные соглашения заключены в 7 регионах. Это Новосибирская, Самарская, Тамбовская области, Крым, ЯНАО, Краснодарский и Хабаровский края. Мощность объектов составит: по обработке — 1,13 млн тонн в год, по утилизации — 0,36 млн тонн в год и по захоронению — 1,46 млн тонн в год.
Всего же за 2022–2024 годы оказано содействие 36 субъектам РФ в структурировании и заключении 65 концессионных соглашений в отношении создания объектов обращения с ТКО на общую сумму, превышающую 170 млрд рублей.
Мощность создаваемых по концессионным соглашениям объектов составит: по обработке — 8,3 млн тонн в год, по утилизации — 2,8 млн тонн в год и по захоронению — 4,9 млн тонн в год.