РЭО: 12 концессий в сфере обращения ТКО составлено в первом полугодии 2024 года

В планах на 2024 год заключение 25 подобных соглашений на сумму свыше 73,62 млрд рублей в 18 регионах. Мощность объектов по обращению с ТКО, которые будут созданы в рамках этих договоров, составляет 4,11 млн тонн в год — по обработке, 1,28 млн тонн — по утилизации и 2,53 млн тонн — по захоронению. С начала года заключено уже 12 концессий более чем на 32,1 млрд руб. Буцаев рассказал, что концессионные проекты будут финансироваться с применением облигаций РЭО.