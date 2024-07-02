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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Пригородные поезда по маршруту Белгород — Ржава будут курсировать ежедневно

Одну из электричек в Белгороде переведут на месяц на ежедневный график работы

2 июля 2024, 12:45
Фото: 1MI

Пригородные поезда по маршруту Белгород — Ржава будут курсировать ежедневно

Ежедневно пассажиры из Белгорода смогут отправиться на пригородном поезде до станции Ржава. Подробности расписания сообщили в минтрансе Белгородской области.

С 6 по 31 июля 2024 года между Белгородом и станцией Ржава будут курсировать два ежедневных пригородных поезда.

Поезд № 6204 будет отправляться из Белгорода в 12:59 и прибывать на станцию Ржава в 14:43.

Поезд № 6223 будет отправляться со станции Ржава в 15:00 и прибывать в Белгород в 16:43.

Напомним, недавно были продлены ограничения на проезд в электричках, следующих в приграничные районы Белгородской области. Это связано с напряжённой оперативной обстановкой.

Пассажиров нескольких белгородских электричек ожидают ограничения и в июле
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#Валерия Колесникова#Общество#Новости Белгорода#Ржава#Пригородные поезда#Электрички#Белгород
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