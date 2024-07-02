Одну из электричек в Белгороде переведут на месяц на ежедневный график работы

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
С 6 по 31 июля 2024 года между Белгородом и станцией Ржава будут курсировать два ежедневных пригородных поезда.
Поезд № 6204 будет отправляться из Белгорода в 12:59 и прибывать на станцию Ржава в 14:43.
Поезд № 6223 будет отправляться со станции Ржава в 15:00 и прибывать в Белгород в 16:43.
Напомним, недавно были продлены ограничения на проезд в электричках, следующих в приграничные районы Белгородской области. Это связано с напряжённой оперативной обстановкой.