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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Один дрон врезался в дом белгородцев, другой упал и взорвался — вспыхнуло авто

2 июля 2024, 12:45
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали дронами несколько населённых пунктов в Белгородской области

Разрушения есть в нескольких частных домах, на сельхозпредприятии, повреждены машины. Под ударом были приграничные Грайворонский горокруг и Краснояружский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов в Белгородской области. Есть разрушения.

В Горьковском в Грайворонском горокруге FPV-дрон врезался в частный дом. В нём выбило окно, также повреждены фасад и крыша.

Ещё пять частных домов пострадали в Безымено. Кроме того, три дрона атаковали сельхозпредприятие в селе. В результате вспыхнул один автомобиль.

Вторая машина загорелась при атаке на Грайворон. Там дрон упал и взорвался, что привело к пожару в припаркованном авто.

Кроме того, четыре машины повреждены в результате взрыва в краснояружской Репяховке.

Напомним, что за сегодняшний день пострадали уже двое мирных жителей. Один мужчина ранен при атаке дрона в Октябрьском, второй — при обстреле Новой Таволжанки.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилось
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Краснояружский#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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