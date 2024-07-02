Один дрон врезался в дом белгородцев, другой упал и взорвался — вспыхнуло авто

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов в Белгородской области. Есть разрушения.
В Горьковском в Грайворонском горокруге FPV-дрон врезался в частный дом. В нём выбило окно, также повреждены фасад и крыша.
Ещё пять частных домов пострадали в Безымено. Кроме того, три дрона атаковали сельхозпредприятие в селе. В результате вспыхнул один автомобиль.
Вторая машина загорелась при атаке на Грайворон. Там дрон упал и взорвался, что привело к пожару в припаркованном авто.
Кроме того, четыре машины повреждены в результате взрыва в краснояружской Репяховке.
Напомним, что за сегодняшний день пострадали уже двое мирных жителей. Один мужчина ранен при атаке дрона в Октябрьском, второй — при обстреле Новой Таволжанки.