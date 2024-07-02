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Posted Сегодня, 18:47

Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Жители Белгорода жалуются на систематический невывоз мусора из частного сектора

«Нестерпимая вонь». Жители частных домов в Белгороде тонут в мусоре и просят помощи

2 июля 2024, 18:47
Фото: bel.ru

Жители Белгорода жалуются на систематический невывоз мусора из частного сектора

В Бел.Ру с жалобой обратился житель частного сектора в Белгороде. По словам подписчика, мусор с его улицы не вывозили уже неделю. Из мешков образовались целые горки, «источающие нестерпимую вонь» на весь район.
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ЖКХ

Житель улицы Николая Чумичова в Белгороде пожаловался в Бел.Ру на систематический невывоз мусора с района. По словам нашего читателя, мешки с отходами стоят под окнами домов уже неделю.

«Понимаем, мусорный коллапс, и все дела. Но такого ужаса не было никогда! Сперва просто перестали вывозить мусор два раза в неделю по графику — вместо этого стали забирать его тогда, когда, судя по всему, было удобно. Теперь же прошла уже неделя с тех пор, как за дверь выставили первый пакет. И никто не приехал! Время идёт, а мешки только множатся, источая нестерпимую по жаре вонь!»

Прикрепил к обращению подписчик и фотографии:

Фото: bel.ru

В начале месяца белгородские власти заявили, что жители Белгорода стали чаще жаловаться на невывоз мусора. Тогда это объяснили тем, что у перевозчика, компании «Еврологистик», одновременно оказалось в краткосрочном или долгосрочном ремонте 54 единицы техники.

Белгородцы стали в два раза реже жаловаться на несвоевременный вывоз мусора
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