«Нестерпимая вонь». Жители частных домов в Белгороде тонут в мусоре и просят помощи

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Житель улицы Николая Чумичова в Белгороде пожаловался в Бел.Ру на систематический невывоз мусора с района. По словам нашего читателя, мешки с отходами стоят под окнами домов уже неделю.
«Понимаем, мусорный коллапс, и все дела. Но такого ужаса не было никогда! Сперва просто перестали вывозить мусор два раза в неделю по графику — вместо этого стали забирать его тогда, когда, судя по всему, было удобно. Теперь же прошла уже неделя с тех пор, как за дверь выставили первый пакет. И никто не приехал! Время идёт, а мешки только множатся, источая нестерпимую по жаре вонь!»
Прикрепил к обращению подписчик и фотографии:
В начале месяца белгородские власти заявили, что жители Белгорода стали чаще жаловаться на невывоз мусора. Тогда это объяснили тем, что у перевозчика, компании «Еврологистик», одновременно оказалось в краткосрочном или долгосрочном ремонте 54 единицы техники.