«Нестерпимая вонь». Жители частных домов в Белгороде тонут в мусоре и просят помощи

Жители Белгорода жалуются на систематический невывоз мусора из частного сектора

В Бел.Ру с жалобой обратился житель частного сектора в Белгороде. По словам подписчика, мусор с его улицы не вывозили уже неделю. Из мешков образовались целые горки, «источающие нестерпимую вонь» на весь район.