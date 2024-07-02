Фирму из Белгорода с украинскими владельцами хотят признать банкротом через суд

ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании СК «Авант» и потребовало взыскать аванс по договору от 2022 года в размере 25 млн рублей. Также истец потребовал взыскать проценты за пользование денежными средствами аванса в размере 154 тысячи рублей, пени за просрочку в размере 18 млн рублей, а также расходы по уплате госпошлины. Одновременно истец подал заявление о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и другое имущество, принадлежащее ответчику.