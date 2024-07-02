Фирму из Белгорода с украинскими владельцами хотят признать банкротом через суд

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании СК «Авант» и потребовало взыскать аванс по договору от 2022 года в размере 25 млн рублей. Также истец потребовал взыскать проценты за пользование денежными средствами аванса в размере 154 тысячи рублей, пени за просрочку в размере 18 млн рублей, а также расходы по уплате госпошлины. Одновременно истец подал заявление о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и другое имущество, принадлежащее ответчику.
В обоснование заявлений о принятии обеспечительных мер водоканал указал, что возможна ликвидация юридического лица — ООО СК «Авант», при этом ответчик может сокрыть деньги со своего расчётного счёта или фиктивно передать третьим лицам имущество.
Изучив материалы дела, заявление водоканала о принятии обеспечительных мер суд удовлетворил.
Справка. ГУП «Белоблводоканал» зарегистрировано в 2019 году в Белгороде. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. Исполняющий обязанности генерального директора — Андрей Колесников. Убыток организации по итогам 2023 года составил 276 млн рублей.
Компания СК «Авант» работает в Белгороде с 2018 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, бенефициар и владелец — Алексей Горбач. За 2023 год чистая прибыль компании достигла 133 тысяч рублей.
Фирма «Никастройальянс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УКСу Белгородской области. Истец попросил взыскать задолженности по договорам в размере 13 млн рублей. Вместе с тем истец попросил предоставить отсрочку уплаты госпошлины в связи с тяжёлым финансовым положением. Суд иск принял, возбудил производство по делу и предоставил истцу отсрочку. Стороны встретятся на собеседовании 10 июля.
Справка. Фирма «Никастройальянс» зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, бенефициар и владелец — Николай Кашибадзе. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 359 тысяч рублей.
Ещё один иск к региональному УКСу подала компания «Л+». Организация попросила взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 56 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Суд исковое заявление принял, возбудил производство по делу и вызвал стороны на собеседование на 22 июля.
Справка. Фирма «Л+» работает в Белгороде с 2018 года и занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель, бенефициар и владелец — Сергей Ермоленко. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 16,5 млн рублей.
Фирма «Прогресс-Электро» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области к компании «Лидер Спецтехника». Сумма требований составила 98 млн рублей. Подробностей пока нет. Известно, что иск подали 19 июня. Сейчас дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Справка. Фирма «Прогресс-Электро» зарегистрирована в 2014 году в Прохоровке. Отрасль — производство электромонтажных работ. Руководитель, бенефициар и владелец — Тимур Сабетов. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 1,7 млн рублей.
Компания «Лидер Спецтехника» работает в Москве с 2021 года. Предприятие занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Генеральный директор — Анастасия Краснова, а бенефициар и владелица — Юлия Мягких. В 2022 году чистая прибыль компании составила 38 тысяч рублей. В марте 2024 года в отношении юрлица возбудили производство по делу о банкротстве.
ФНС России в лице УФНС России по Белгородской области обратилась в суд с заявлением о признании компании «Электромонтажный поезд 707» банкротом. 16 июня 2024 года заявление суд оставил без движения, но изучив дополнительно приложенные документы к заявлению уполномоченного органа, принял заявление к производству. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом пройдёт 11 июля.
Справка. Предприятие «Электромонтажный поезд 707» зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Отрасль — аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Владельцами являются граждане Украины — Татьяна Безпалая и Александр Безпалый.
Компания «Торговый Дом Био Технология» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к агрокомбинату «Южный» и попросила взыскать 26 млн рублей долга по договору поставки, 885 тысяч рублей неустойки и 160 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины. Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 1 августа.
Справка. Компания «Торговый Дом Био Технология» работает в Белгороде с 2021 году. Головная компания — ТОО «Био Технология Казахстан» (Казахстан). Предприятие занимается оптовой торговлей живыми животными. Руководитель — Дмитрий Бузаев. В 2023 году чистая прибыль фирмы составила 20 млн рублей. Владельцы — компания «Био Технология» из Белгорода (95%) и Владимир Авдеев, гражданин Украины (5%).
Агрокомбинат «Южный» работает с 2012 года в Карачаево-Черкесской Республике. Отрасль — выращивание овощей. Руководитель — Азамат Текеев. Чистая прибыль фирмы по итогам 2023 года составила 385 млн рублей.
Предприятие «Металлстройчерноземья» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Тендер Плюс» и потребовало взыскать задолженность по договору поставки в размере 49 млн рублей и процентов в размере 2,5 млн рублей. Одновременно с исковым заявлением истец заявил ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Суд ходатайство истца удовлетворил, а также принял исковое заявление. Стороны вызвали на собеседование на 10 июля.
Справка. Предприятие «Металлстройчерноземья» работает в Шебекино с 2018 года и занимается производством прочих строительно-монтажных работ. Руководитель — Антонина Сомова, а бенефициар и владелец — Виталий Чкирин. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 63 тысячи рублей.
Компания «Тендер Плюс» зарегистрирована в Сочи в 2020 году. Отрасль — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель, бенефициар и владелица — Вера Головач. В 2022 году чистая прибыль компании составила 50 млн рублей.