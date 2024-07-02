Это убивает футболистов: главный тренер белгородского «Салюта» выступил с критикой

Ранее белгородский клуб одержал победу над хабаровским «СКА-2», забив решающий гол. До этого «Салют» выиграл у команды «Космос» из Долгопрудного со счётом 2:1. Ещё раньше команда сыграла вничью с «Коломной», а в начале мая «Арсенал-2» разгромил белгородский клуб со счётом 4:1.