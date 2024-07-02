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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Футбол

Это убивает футболистов: главный тренер белгородского «Салюта» выступил с критикой

2 июля 2024, 11:01
Фото: группа ФК «Салют Белгород» в ВК
Футбол

Белгородский «Салют» сыграл вничью со «Строгино»

1 июля в Москве на стадионе «Янтарь» состоялась встреча между футбольными клубами «Салют» из Белгорода и «Строгино». Игра завершилась со счётом 1:1, а главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко раскритиковал выбор времени начала матча. Подробности сообщили в пресс-службе ФК «Салют Белгород».
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Футбол

1 июля в 13:00 в Москве состоялся матч Второй лиги Б по футболу. На стадионе «Янтарь» встретились футбольный клуб «Салют» из Белгорода и московский клуб «Строгино». Игра завершилась со счётом 1:1.

Главный тренер футбольного клуба «Салют» Виктор Навоченко высказался на пресс-конференции, что проводить матчи в час дня, когда температура воздуха достигает 35 градусов, неправильно. Он считает, что это убивает футболистов.

Игра, конечно, такая, обоюдоострая была. Чего нашей команде не хватило? Не хватило хладнокровия в завершающей стадии. То есть доходили до штрафной — и всё. К сожалению, мало ударов по воротам, но всё равно моменты были, их надо забивать. […] И, конечно, пропускать гол на последней минуте первого тайма тоже ни в какие ворота.
Виктор Навоченко, главный тренер футбольного клуба «Салют»

Следующая игра пройдёт в воскресенье, 7 июля, на старооскольском стадионе «Спартак». Недавно УМВД по Белгородской области выявило на этом стадионе нарушения требований безопасности. «Салют» сыграет с клубом «Динамо» из Владивостока.

Предыдущий матч «Салюта» также завершился вничью — с командой «Квант» из Обнинска.

Ранее белгородский клуб одержал победу над хабаровским «СКА-2», забив решающий гол. До этого «Салют» выиграл у команды «Космос» из Долгопрудного со счётом 2:1. Ещё раньше команда сыграла вничью с «Коломной», а в начале мая «Арсенал-2» разгромил белгородский клуб со счётом 4:1.

Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Квантом» из Обнинска
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