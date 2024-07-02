Это убивает футболистов: главный тренер белгородского «Салюта» выступил с критикой

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
1 июля в 13:00 в Москве состоялся матч Второй лиги Б по футболу. На стадионе «Янтарь» встретились футбольный клуб «Салют» из Белгорода и московский клуб «Строгино». Игра завершилась со счётом 1:1.
Главный тренер футбольного клуба «Салют» Виктор Навоченко высказался на пресс-конференции, что проводить матчи в час дня, когда температура воздуха достигает 35 градусов, неправильно. Он считает, что это убивает футболистов.
Игра, конечно, такая, обоюдоострая была. Чего нашей команде не хватило? Не хватило хладнокровия в завершающей стадии. То есть доходили до штрафной — и всё. К сожалению, мало ударов по воротам, но всё равно моменты были, их надо забивать. […] И, конечно, пропускать гол на последней минуте первого тайма тоже ни в какие ворота.
Виктор Навоченко, главный тренер футбольного клуба «Салют»
Следующая игра пройдёт в воскресенье, 7 июля, на старооскольском стадионе «Спартак». Недавно УМВД по Белгородской области выявило на этом стадионе нарушения требований безопасности. «Салют» сыграет с клубом «Динамо» из Владивостока.
Предыдущий матч «Салюта» также завершился вничью — с командой «Квант» из Обнинска.
Ранее белгородский клуб одержал победу над хабаровским «СКА-2», забив решающий гол. До этого «Салют» выиграл у команды «Космос» из Долгопрудного со счётом 2:1. Ещё раньше команда сыграла вничью с «Коломной», а в начале мая «Арсенал-2» разгромил белгородский клуб со счётом 4:1.