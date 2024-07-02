Ещё одного врача в Белгородской области будут судить за получение взяток

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Старом Осколе врача-психиатра Горшеченской центральной районной больницы обвиняют в получении взяток. Городская прокуратура выявила, что в июне и декабре 2023 года медик получил две взятки через посредников. Общая сумма составила 65 тысяч рублей.
По данным следствия, врач получал взятки за то, чтобы взяткодатели могли пройти медицинскую комиссию без личного присутствия, а также за предоставление фиктивного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний и ограничений к управлению транспортом. Отмечается, что взяткодатели были признаны ограниченно годными к воинской службе из-за заболеваний, которые как раз мешают управлять транспортом.
Врача обвиняют в получении взятки через посредника за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя (ч.3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге, совершённом из корыстных побуждений (ч.1 ст. 292 УК РФ). Далее дело будет рассматриваться в Старооскольском городском суде.
Ранее ещё одного врача, только уже офтальмолога, из Старооскольского горокруга обвинили в получении взятки и служебном подлоге.