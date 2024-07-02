Ещё одного врача в Белгородской области будут судить за получение взяток

По данным следствия, врач получал взятки за то, чтобы взяткодатели могли пройти медицинскую комиссию без личного присутствия, а также за предоставление фиктивного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний и ограничений к управлению транспортом. Отмечается, что взяткодатели были признаны ограниченно годными к воинской службе из-за заболеваний, которые как раз мешают управлять транспортом.