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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Психиатра-нарколога в Старом Осколе обвиняют в коррупции

Ещё одного врача в Белгородской области будут судить за получение взяток

2 июля 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney

Психиатра-нарколога в Старом Осколе обвиняют в коррупции

В Старом Осколе врач-психиатр из Горшеченской центральной районной больницы обвиняется в получении взяток за фиктивные медицинские заключения. Подробности сообщили в прокуратуре Белгородской области.

В Старом Осколе врача-психиатра Горшеченской центральной районной больницы обвиняют в получении взяток. Городская прокуратура выявила, что в июне и декабре 2023 года медик получил две взятки через посредников. Общая сумма составила 65 тысяч рублей.

По данным следствия, врач получал взятки за то, чтобы взяткодатели могли пройти медицинскую комиссию без личного присутствия, а также за предоставление фиктивного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний и ограничений к управлению транспортом. Отмечается, что взяткодатели были признаны ограниченно годными к воинской службе из-за заболеваний, которые как раз мешают управлять транспортом.

Врача обвиняют в получении взятки через посредника за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя (ч.3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге, совершённом из корыстных побуждений (ч.1 ст. 292 УК РФ). Далее дело будет рассматриваться в Старооскольском городском суде.

Ранее ещё одного врача, только уже офтальмолога, из Старооскольского горокруга обвинили в получении взятки и служебном подлоге.

Белгородского врача обвиняют в получении взятки и служебном подлоге
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Новости Старого Оскола#Взяточничество#Психиатр#Врач-нарколог
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