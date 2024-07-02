Дрон упал и взорвался на окраине Шебекино: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
ВСУ 2 июля атаковали дроном Шебекино и обстреляли Безлюдовку. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В Шебекино дрон упал на окраине города — на территории одного из предприятий. Осколками задело грузовик.
В Безлюдовке после обстрела разрушения есть в двух частных домах: в одном выбило окна, в другом повреждён фасад.
Напомним, что в результате сегодняшней атаки дрона-камикадзе на Октябрьский в Белгородском районе пострадал мирный житель. У мужчины множественные ранения, сотрясение мозга.
За вчерашний день в результате атак ВСУ пострадали девять мирных жителей, один человек погиб.