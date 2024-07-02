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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Беспилотник

Дрон упал и взорвался на окраине Шебекино: что известно о последствиях

2 июля 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали Шебекино и Безлюдовку в Белгородской области

Беспилотник в Шебекино сдетонировал на территории одного из предприятий. В Безлюдовке в результате обстрела пострадали дома. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 2 июля атаковали дроном Шебекино и обстреляли Безлюдовку. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В Шебекино дрон упал на окраине города — на территории одного из предприятий. Осколками задело грузовик.

В Безлюдовке после обстрела разрушения есть в двух частных домах: в одном выбило окна, в другом повреждён фасад.

Напомним, что в результате сегодняшней атаки дрона-камикадзе на Октябрьский в Белгородском районе пострадал мирный житель. У мужчины множественные ранения, сотрясение мозга.

За вчерашний день в результате атак ВСУ пострадали девять мирных жителей, один человек погиб.

Мирный житель ранен под Белгородом после взрыва
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Безлюдовка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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