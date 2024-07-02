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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Светлана Халеева

Бывшая старооскольская чиновница стала главой администрации в Белгородской области

2 июля 2024, 07:05
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Светлана Халеева

Светлана Халеева назначена главой Алексеевского горокруга

Соответствующее решение принял местный Совет депутатов. Всего в конкурсе участвовали два кандидата, сообщили в областном правительстве. Предшественника Халеевой на посту главы администрации ранее уволили из-за накопившихся к нему претензий.

Светлана Халеева стала главой администрации Алексеевского горокруга. В конкурсе всего участвовали два кандидата, но по итогам открытого голосования местного Совета депутатов большинство голосов отдали за неё.

Халеева родилась в старооскольском селе Котово. Окончила Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина по специальности «филология».

Ранее работала в Старооскольском горокруге: с февраля 2019 года — заместителем главы по социальному развитию, с декабря 2023 года — начальником департамента по организационно-аналитической и кадровой работе. В мае 2024 года переехала в Алексеевский горокруг, где стала первым заместителем главы администрации.

До Халеевой Алексеевский горокруг возглавлял Алексей Калашников. Этот пост он занимал с июля 2022 года. В апреле 2024 года губернатор Вячеслав Гладков заявил об отставке Калашникова. По словам главы региона, у него накопилось много претензий. Сам же Калашников, комментируя свой уход, в том числе поблагодарил за «справедливую критику».

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