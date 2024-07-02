Бывшая старооскольская чиновница стала главой администрации в Белгородской области

До Халеевой Алексеевский горокруг возглавлял Алексей Калашников. Этот пост он занимал с июля 2022 года. В апреле 2024 года губернатор Вячеслав Гладков заявил об отставке Калашникова. По словам главы региона, у него накопилось много претензий. Сам же Калашников, комментируя свой уход, в том числе поблагодарил за «справедливую критику».