Бывшая старооскольская чиновница стала главой администрации в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Светлана Халеева стала главой администрации Алексеевского горокруга. В конкурсе всего участвовали два кандидата, но по итогам открытого голосования местного Совета депутатов большинство голосов отдали за неё.
Халеева родилась в старооскольском селе Котово. Окончила Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина по специальности «филология».
Ранее работала в Старооскольском горокруге: с февраля 2019 года — заместителем главы по социальному развитию, с декабря 2023 года — начальником департамента по организационно-аналитической и кадровой работе. В мае 2024 года переехала в Алексеевский горокруг, где стала первым заместителем главы администрации.
До Халеевой Алексеевский горокруг возглавлял Алексей Калашников. Этот пост он занимал с июля 2022 года. В апреле 2024 года губернатор Вячеслав Гладков заявил об отставке Калашникова. По словам главы региона, у него накопилось много претензий. Сам же Калашников, комментируя свой уход, в том числе поблагодарил за «справедливую критику».