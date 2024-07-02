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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Белгородские выпускники-медалисты получат в общей сложности 18,1 млн рублей

Белгородские выпускники-медалисты получат в общей сложности 18,1 млн рублей

2 июля 2024, 14:38
Фото: 1MI
Выплаты положены за особые успехи в учении. Средства рассчитаны на выпускников, которые получат золотые и серебряные медали. Подробности Бел.Ру сообщили в областном правительстве.

По официальным данным, в текущем году выпускники, которые окончили школу с золотой медалью, получат премию в размере от 5000 до 25 тысяч рублей в зависимости от муниципалитета. А обладателям серебряной медали выплатят от 3000 до 15 тысяч рублей. Всё также зависит от муниципалитета.

В правительстве добавили, что претенденты на золотую медаль должны иметь оценку «отлично» по всем предметам. Также необходимо подтвердить высокое качество знаний результатами государственной итоговой аттестации. Нужно набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по одному предмету на выбор. В этом случае выпускникам вручается медаль «За особые успехи в учении» I степени.

Чтобы получить «серебряную» медаль, необходимо иметь в аттестате не более двух оценок «хорошо», а все остальные должны быть — «отлично». На ЕГЭ требуется набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по одному предмету на выбор. Это обязательные условия для получения медали «За особые успехи в учении» II степени.

Кандидатов для получения выплат выдвигают управления образования администраций районов и округов на основании отметок в аттестате и по результатам прохождения школьниками государственной итоговой аттестации. Специальная комиссия рассматривает документы кандидатов на заседании при заместителе главы администрации района по социальной политике.

Окончательное утверждение кандидатур на получение премии производит глава администрации района или округа и оформляет распоряжение. Затем выплаты утверждаются приказом управления образования муниципалитета и перечисляются в кредитные организации на лицевые счета школьников.

Выплачивать деньги медалистам будут из муниципальных бюджетов. Общий объём средств составит 18,1 млн рублей.

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