Белгородские выпускники-медалисты получат в общей сложности 18,1 млн рублей

Чтобы получить «серебряную» медаль, необходимо иметь в аттестате не более двух оценок «хорошо», а все остальные должны быть — «отлично». На ЕГЭ требуется набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по одному предмету на выбор. Это обязательные условия для получения медали «За особые успехи в учении» II степени.