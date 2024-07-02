402 000 000 мегабит в секунду: зафиксирована рекордная скорость передачи информации

Специалистам даже не понадобилось прокладывать особый кабель — они работали с обычным оптоволокном, активно применяемым во всем мире, в том числе и в России. С учетом роста спроса на высокоскоростную передачу данных это «героическое», по мнению авторов, достижение станет подходящим решением в процессе наращивания пропускной способности и скорости без значительного повышения стоимости оптоволоконной связи.