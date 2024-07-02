bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

402 000 000 мегабит в секунду: зафиксирована рекордная скорость передачи информации

402 000 000 мегабит в секунду: зафиксирована рекордная скорость передачи информации

2 июля 2024, 16:09
Фото: 1MI
Международная исследовательская команда смогла осуществить передачу данных по обычному оптоволокну с рекордно высокой скоростью — 402 терабита в секунду. Прежний скоростной максимум, зафиксированный весной, достигал 301 терабита в секунду.

Астонский университет в Бирмингеме презентовал новое достижение. Кроме экспертов из Великобритании к исследованию были привлечены специалисты из Японии и из Nokia Bell labs (США).

Для получения представления о достигнутой скорости в качестве примера приводится возможность одновременной онлайн-трансляции около 134 миллионов фильмов в высоком разрешении. Передача данных с такой скоростью возможна за счет технологии увеличения пропускной способности. Ученые использовали волны шести диапазонов (O, E, S, C, L и U) против применяемых ранее четырех. В стандартной практике обычно задействуется один-два диапазона, сообщает newkhakasiya.online.

В числе прочего Астонский университет создал набор рамановских усилителей для волн U-диапазона.

Специалистам даже не понадобилось прокладывать особый кабель — они работали с обычным оптоволокном, активно применяемым во всем мире, в том числе и в России. С учетом роста спроса на высокоскоростную передачу данных это «героическое», по мнению авторов, достижение станет подходящим решением в процессе наращивания пропускной способности и скорости без значительного повышения стоимости оптоволоконной связи.

#Общество
Подпишитесь
Опять криз: заседание по делу Полежаева вновь перенесли в Белгороде
Сегодня, 12:16
Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было
Сегодня, 10:02
«Дом защитника Оте­чества»: Савченко предложил модель спасения России от «вымирания»
Сегодня, 15:21
СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти белгородского волонтёра в СИЗО
Сегодня, 13:09
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилось
Сегодня, 10:48
В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студотрядов
Сегодня, 14:30