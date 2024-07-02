402 000 000 мегабит в секунду: зафиксирована рекордная скорость передачи информации

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Астонский университет в Бирмингеме презентовал новое достижение. Кроме экспертов из Великобритании к исследованию были привлечены специалисты из Японии и из Nokia Bell labs (США).
Для получения представления о достигнутой скорости в качестве примера приводится возможность одновременной онлайн-трансляции около 134 миллионов фильмов в высоком разрешении. Передача данных с такой скоростью возможна за счет технологии увеличения пропускной способности. Ученые использовали волны шести диапазонов (O, E, S, C, L и U) против применяемых ранее четырех. В стандартной практике обычно задействуется один-два диапазона, сообщает newkhakasiya.online.
В числе прочего Астонский университет создал набор рамановских усилителей для волн U-диапазона.
Специалистам даже не понадобилось прокладывать особый кабель — они работали с обычным оптоволокном, активно применяемым во всем мире, в том числе и в России. С учетом роста спроса на высокоскоростную передачу данных это «героическое», по мнению авторов, достижение станет подходящим решением в процессе наращивания пропускной способности и скорости без значительного повышения стоимости оптоволоконной связи.