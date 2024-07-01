bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Очередь белгородцев на операции по замене суставов должны ликвидировать за год

«Ждут 3 года — а операцию уже делать нельзя»: белгородцы долго ждут замены суставов

1 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI

Очередь белгородцев на операции по замене суставов должны ликвидировать за год

Такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Для этого потребуется в этом году 41 млн рублей на закупку оборудования. А в 2025 году понадобится ещё 485 млн рублей.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в регионе достаточно большое количество жалоб, связанных с операциями по замене суставов.

Когда мы обсуждали с главными врачами наших больниц вопрос, говорили о том, что это важно. Человек стоит три года в очереди, и когда она подходит, операцию провести уже невозможно, потому что возникают противопоказания из-за развития других болезней. Получается, что мы неоказанием помощи ещё больше ухудшаем состояние здоровья человека.
Вячеслав Гладков

Поэтому глава региона поставил задачу региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову за 2025 год ликвидировать очередь в 3500 ожидающих за счёт внутренних резервов, не вывозя людей на операции за пределы региона.

Но и текущие операции, которых порядка 1500 в год, мы тоже обязаны сделать. Таким образом, мы должны провести 5000 операций в 2025 году.
Вячеслав Гладков

Иконников отметил, что, изучив возможности, три медицинские организации могут увеличить количество оперативных вмешательств до 3864 операций в год, тогда очередь будет ликвидирована. Для этого нужно улучшить материально-технические условия. В этом году на закупку оборудования потребуется 41 млн рублей, а в следующем — 485 млн рублей.

Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках
Узнать подробнее
Читайте также:
Месяц назад началась «харьковская операция»: как она изменила СВО и жизнь Белгорода?Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода3D-технологии, лазер и другие: хирург рассказал, как спасали жизнь и голос белгородца
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Белгород#Операции#Глава региона#Медицинские организации#Очередь на операции#Оборудование для операций#Замена суставов
Подпишитесь
«У нас дети гибнут»: в белгородском приграничье усилят работу по вывозу детей
Сегодня, 10:35
Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде
Сегодня, 10:21
Стало известно, как много белгородцев проживает за чертой бедности
Сегодня, 08:01
«Теперь и в воскресенье пробки»: белгородцы недовольны переменами на въезде в город
Сегодня, 09:19
Гладков назвал время, когда всем белгородцам вернут свет и воду
Сегодня, 09:49
В «Россети Центр» прошёл Штаб по обеспечению электроснабжения приграничных территорий
Сегодня, 09:22