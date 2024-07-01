«Ждут 3 года — а операцию уже делать нельзя»: белгородцы долго ждут замены суставов

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в регионе достаточно большое количество жалоб, связанных с операциями по замене суставов.
Когда мы обсуждали с главными врачами наших больниц вопрос, говорили о том, что это важно. Человек стоит три года в очереди, и когда она подходит, операцию провести уже невозможно, потому что возникают противопоказания из-за развития других болезней. Получается, что мы неоказанием помощи ещё больше ухудшаем состояние здоровья человека.
Вячеслав Гладков
Поэтому глава региона поставил задачу региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову за 2025 год ликвидировать очередь в 3500 ожидающих за счёт внутренних резервов, не вывозя людей на операции за пределы региона.
Но и текущие операции, которых порядка 1500 в год, мы тоже обязаны сделать. Таким образом, мы должны провести 5000 операций в 2025 году.
Вячеслав Гладков
Иконников отметил, что, изучив возможности, три медицинские организации могут увеличить количество оперативных вмешательств до 3864 операций в год, тогда очередь будет ликвидирована. Для этого нужно улучшить материально-технические условия. В этом году на закупку оборудования потребуется 41 млн рублей, а в следующем — 485 млн рублей.