«Ждут 3 года — а операцию уже делать нельзя»: белгородцы долго ждут замены суставов

Иконников отметил, что, изучив возможности, три медицинские организации могут увеличить количество оперативных вмешательств до 3864 операций в год, тогда очередь будет ликвидирована. Для этого нужно улучшить материально-технические условия. В этом году на закупку оборудования потребуется 41 млн рублей, а в следующем — 485 млн рублей.