«Вторичка» или новостройка? Какую квартиру выгоднее купить в Белгороде

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В первой половине 2024 года в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек выросли цены на вторичное жильё.
На вторичном рынке стоимость увеличилась меньше, чем на первичном. Это связано с тем, что после завершения программы льготной ипотеки многие покупатели перешли на вторичный рынок, где стоимость квартир в среднем на 15% ниже. В то же время на первичном рынке наблюдался ажиотаж, так как банки сократили лимиты выдачи кредитов по льготной ипотеке, а некоторые и вовсе прекратили её выдачу.
Согласно исследованию, средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья в во всех городах увеличилась за полгода на 4,9% и составила 114 648 рублей. Кроме Магнитогорска — там цена снизилась на 0,4%.
В Белгороде квадратный метр жилой площади подорожал на 2,8% и теперь стоит 101 220 рублей.
Наиболее значительный рост цен наблюдался в Сочи (+16,3%), Краснодаре (+12,2%), Махачкале (+11,5%) и Улан-Удэ (+11,5%). Наименьший рост цен был зафиксирован в Сургуте (+0,3%), Туле (+0,6%), Калуге (+1,2%) и Вологде (+1,2%).
В Москве квадратный метр жилья подорожал на 2,7% до 336 018 рублей, в Подмосковье — на 2,8% до 154 085 рублей, а в Санкт-Петербурге — на 3,7% до 202 225 рублей.
В целом, средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась — это произошло в 60 из 70 рассматриваемых городов. Средняя цена квартиры по всем городам выросла на 2,9% и составила 6 050 876 рублей. При этом за полгода площадь среднего выставленного на продажу объекта сократилась на один квадратный метр и теперь составляет 52,8 квадратных метра.
В Белгороде средняя цена квартиры составила 5 853 997 рублей, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Больше всего квартиры подорожали в Краснодаре (+14,4%), Сочи (+10,8%), Кургане (+8,9%), Набережных Челнах (+8,8%) и Ростове-на-Дону (+8,8%). В то же время в Магнитогорске цена лота снизилась на 6%, в Ярославле — на 3,2%, в Туле — на 2%, а во Владивостоке — на 1,9%.
Московская квартира сейчас стоит 19 407 593 рубля, а подмосковная — 8 310 392 рубля. Санкт-Петербург не вошёл в десятку лидеров по росту цен, но тоже завершил полугодие с положительной динамикой: +3,5%. Цена квартиры в этом городе теперь составляет 11 165 072 рубля.
Во втором полугодии спрос с рынка новостроек будет перераспределяться, поэтому значительного снижения цен на вторичном рынке жилья ожидать не стоит. Скорее всего, цены на первичном и вторичном рынках выровняются.