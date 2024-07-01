«Вторичка» или новостройка? Какую квартиру выгоднее купить в Белгороде

На вторичном рынке стоимость увеличилась меньше, чем на первичном. Это связано с тем, что после завершения программы льготной ипотеки многие покупатели перешли на вторичный рынок, где стоимость квартир в среднем на 15% ниже. В то же время на первичном рынке наблюдался ажиотаж, так как банки сократили лимиты выдачи кредитов по льготной ипотеке, а некоторые и вовсе прекратили её выдачу.