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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Беспилотники

В Минобороны рассказали, что произошло в Белгородской области минувшей ночью

1 июля 2024, 06:20
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ПВО уничтожила 36 беспилотников над регионами РФ

Атаку отразили в приграничных регионах: Белгородской, Курской и Брянской областях. Подробности сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Сюжет
Пво

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали регионы РФ беспилотниками. В этот раз все удары пришлись по приграничным регионам.

В Белгородской области ПВО уничтожила девять беспилотников. Столько же сбили в соседней Курской области. Ещё 18 БПЛА подавлено в Брянской области.

Добавим, что утро 1 июля в регионе началось с объявления ракетной опасности. О последствиях на земле не сообщалось.

Кроме того, жители региона утром столкнулись с неприятным сюрпризом: в некоторых населённых пунктах, в том числе в Белгороде, в отдельных районах не было света и воды. В пресс-службе Белгородэнерго сообщили, что к проблеме привело технологическое нарушение в сетях.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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