В Минобороны рассказали, что произошло в Белгородской области минувшей ночью

Кроме того, жители региона утром столкнулись с неприятным сюрпризом: в некоторых населённых пунктах, в том числе в Белгороде, в отдельных районах не было света и воды. В пресс-службе Белгородэнерго сообщили, что к проблеме привело технологическое нарушение в сетях.