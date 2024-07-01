В Минобороны рассказали, что произошло в Белгородской области минувшей ночью

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали регионы РФ беспилотниками. В этот раз все удары пришлись по приграничным регионам.
В Белгородской области ПВО уничтожила девять беспилотников. Столько же сбили в соседней Курской области. Ещё 18 БПЛА подавлено в Брянской области.
Добавим, что утро 1 июля в регионе началось с объявления ракетной опасности. О последствиях на земле не сообщалось.
Кроме того, жители региона утром столкнулись с неприятным сюрпризом: в некоторых населённых пунктах, в том числе в Белгороде, в отдельных районах не было света и воды. В пресс-службе Белгородэнерго сообщили, что к проблеме привело технологическое нарушение в сетях.